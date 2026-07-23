Зміниться до невпізнання: новий Hyundai Kona розсекретили за рік до прем'єри (фото)

На кросовер Hyundai Kona очікує зміна поколінь. Нова модель кардинально зміниться зовні та стане потужнішою.

Новий Hyundai Kona презентують у 2027 році, проте кросовер уже помітили під час тестів. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Швидка розробка Hyundai Kona третього покоління стала несподіванкою, адже модель нинішньої генерації тільки дебютувала в 2023 році й очікувалося її оновлення. До речі, свого часу вона побувала на тесті Фокусу.

Кросовер отримає мультимедійну систему Hyundai Pleos. Фото: Motor.es

Кросовер Hyundai Kona зміниться до невпізнання і стане значно стриманішим на вигляд. Його дизайн більш кутастий — із високим капотом та лаконічними лініями кузова. Фари з'єднані діодною смугою. Низку деталей запозичили в електричних Hyundai Ioniq.

У салоні Hyundai Kona 2027 на передній панелі встановлять два сучасніші 12,3-дюймові дисплеї. Модель отримає сучасну мультимедійну систему Hyundai Pleos.

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Новий Hyundai Kona запропонують виключно в електрифікованих модифікаціях. З'являться 1,6-літрові гібридні версії потужністю 160 та 180 сил, які мають остаточно витіснити чисто бензинові варіанти. Очікується навіть повнопривідний гібрид з окремим електромотором на задній вісі. Звісно ж, залишиться й електромобіль Hyundai Kona.

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