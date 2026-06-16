Стиль Lamborghini й запас ходу 650 км: розкрито подробиці нового електрокара Hyundai (фото)
З'явилася інформація про новий Hyundai Ioniq V. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 км без підзарядки
Електромобіль Hyundai Ioniq V вийде на ринок у другій половині 2026 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електрокар стане першим Hyundai Ioniq китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим "носом" та тоненькі світлодіодні фари.
Габарити Hyundai Ioniq V 2026:
- довжина — 4900 мм;
- ширина — 1890 мм;
- висота — 1470 мм;
- колісна база — 2900 мм;
- маса — 1707-1809 кг.
У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі, також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху.
Новий Hyundai Ioniq V зі старту отримає дві 800-вольтні установки із LFP-батареями від CATL:
- 190 к. с., батарея ємністю 53,5 кВт∙год, запас ходу 520-540 км;
- 228 к. с., батарея ємністю 66,8 кВт∙год, запас ходу 620-650 км.
Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
Між іншим, нещодавно дебютував новий Hyundai i20, який змінився до невпізнання.
Також Фокус розповідав про перший електромобіль BMW M3.