Футуристичний дизайн і заводське ГБО: Hyundai показала старшого брата Sonata (фото)
У Південній Кореї презентували новий Hyundai Grandeur 2026. Флагманський седан зазнав суттєвих змін зовні та всередині.
Седан Hyundai Grandeur пройшов ґрунтовну модернізацію і надходить у продаж на домашньому ринку за ціною від 41 850 000 вон ($28 000). Його подробиці розкрили на офіційному сайті Hyundai.
Новий Hyundai Grandeur зберіг футуристичний дизайн із тоненькою діодною оптикою. Седан отримав ширшу решітку радіатора та інакші бампери. Старший брат Hyundai Sonata дещо підріс у розмірах.
Габарити Hyundai Grandeur 2026:
- довжина — 5050 мм;
- ширина — 1880 мм;
- висота — 1460 мм;
- колісна база — 2895 мм;
- об'єм багажника — 480 л.
Салон Hyundai Grandeur 2026 — повністю новий, адже замінили кермо, передню панель, центральну консоль та дверні карти. Седан отримав вузький цифровий щиток приладів, великий 17-дюймовий тачскрін (із новою мультимедіа Pleos Connect) та фізичні перемикачі замість сенсорних.
У топовій версії моделі в оздобленні використали шкіру Nappa, а оснащення включає проєкцію на лобове скло, акустику Bose, тризонний клімат-контроль, електропривід, підігрів і вентиляцію всіх сидінь. Список опцій поповнив панорамний дах зі змінним тонуванням.
Гібрид Hyundai Grandeur став потужнішим — 1,6-літровий турбодвигун та електромотор тепер разом розвивають 239 сил. Інші двигуни незмінні — це 2,5-літрова 198-сильна четвірка та 3,5-літровий V6, який розвиває 300 к. с. на бензині та 240 сил — із заводським ГБО.
Для різних версій седана пропонують 6-ступінчасту та 8-ступінчасту автоматичні КПП, а 300-сильній версії за доплату доступний повний привід.
