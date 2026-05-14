Футуристичний дизайн і заводське ГБО: Hyundai показала старшого брата Sonata (фото)

У Південній Кореї презентували новий Hyundai Grandeur 2026. Флагманський седан зазнав суттєвих змін зовні та всередині.

Седан Hyundai Grandeur пройшов ґрунтовну модернізацію і надходить у продаж на домашньому ринку за ціною від 41 850 000 вон ($28 000). Його подробиці розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Hyundai Grandeur пропонують у бензинових і гібридних версіях, а також із ГБО Фото: Hyundai

Новий Hyundai Grandeur зберіг футуристичний дизайн із тоненькою діодною оптикою. Седан отримав ширшу решітку радіатора та інакші бампери. Старший брат Hyundai Sonata дещо підріс у розмірах.

Габарити Hyundai Grandeur 2026:

довжина — 5050 мм;

ширина — 1880 мм;

висота — 1460 мм;

колісна база — 2895 мм;

об'єм багажника — 480 л.

Салон Hyundai Grandeur повністю змінили Фото: Hyundai

Салон Hyundai Grandeur 2026 — повністю новий, адже замінили кермо, передню панель, центральну консоль та дверні карти. Седан отримав вузький цифровий щиток приладів, великий 17-дюймовий тачскрін (із новою мультимедіа Pleos Connect) та фізичні перемикачі замість сенсорних.

Задні сидіння в топовій версії мають електропривід, підігрів і вентиляцію Фото: Hyundai

У топовій версії моделі в оздобленні використали шкіру Nappa, а оснащення включає проєкцію на лобове скло, акустику Bose, тризонний клімат-контроль, електропривід, підігрів і вентиляцію всіх сидінь. Список опцій поповнив панорамний дах зі змінним тонуванням.

Гібрид Hyundai Grandeur став потужнішим — 1,6-літровий турбодвигун та електромотор тепер разом розвивають 239 сил. Інші двигуни незмінні — це 2,5-літрова 198-сильна четвірка та 3,5-літровий V6, який розвиває 300 к. с. на бензині та 240 сил — із заводським ГБО.

Панорамний дах Hyundai Grandeur може змінювати ступінь тонування Фото: Hyundai

Для різних версій седана пропонують 6-ступінчасту та 8-ступінчасту автоматичні КПП, а 300-сильній версії за доплату доступний повний привід.

