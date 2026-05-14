Футуристический дизайн и заводское ГБО: Hyundai показала старшего брата Sonata (фото)

В Южной Корее презентовали новый Hyundai Grandeur 2026. Флагманский седан претерпел существенные изменения снаружи и внутри.

Седан Hyundai Grandeur прошел основательную модернизацию и поступает в продажу на домашнем рынке по цене от 41 850 000 вон ($28 000). Его подробности раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Hyundai Grandeur предлагается в бензиновых и гибридных версиях, а также с ГБО Фото: Hyundai

Новый Hyundai Grandeur сохранил футуристический дизайн с тоненькой диодной оптикой. Седан получил более широкую решетку радиатора и иные бамперы. Старший брат Hyundai Sonata несколько подрос в размерах.

Габариты Hyundai Grandeur 2026:

длина — 5050 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1460 мм;

колесная база — 2895 мм;

объем багажника — 480 л.

Салон Hyundai Grandeur полностью изменили Фото: Hyundai

Салон Hyundai Grandeur 2026 — полностью новый, ведь заменили руль, переднюю панель, центральную консоль и дверные карты. Седан получил узкий цифровой щиток приборов, большой 17-дюймовый тачскрин (с новой мультимедиа Pleos Connect) и физические переключатели вместо сенсорных.

Задние сиденья в топовой версии имеют электропривод, подогрев и вентиляцию Фото: Hyundai

В топовой версии модели в отделке использовали кожу Nappa, а оснащение включает проекцию на лобовое стекло, акустику Bose, трехзонный климат-контроль, электропривод, подогрев и вентиляцию всех сидений. Список опций пополнила панорамная крыша с изменяемой тонировкой.

Гибрид Hyundai Grandeur стал мощнее — 1,6-литровый турбодвигатель и электромотор теперь вместе развивают 239 сил. Остальные двигатели неизменны — это 2,5-литровая 198-сильная четверка и 3,5-литровый V6, который развивает 300 л. с. на бензине и 240 сил — с заводским ГБО.

Панорамная крыша Hyundai Grandeur может менять степень тонировки Фото: Hyundai

Для разных версий седана предлагают 6-ступенчатую и 8-ступенчатую автоматические КПП, а 300-сильной версии за доплату доступен полный привод.

