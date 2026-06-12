Кардинальні зміни: дебютував новий Hyundai i20 2027 (фото)
Компактний хетчбек Hyundai i20 змінив покоління. Нова модель змінилася до невпізнання зовні та всередині.
Новий Hyundai i20 четвертого покоління презентували у Бразилії, а старт його продажів заплановано на початок 2027 року. Про авто розповіли на сайті Motor1.
Дизайн Hyundai i20 кардинально змінився та став рубаним. Хетчбек має вигнуту віконну лінію та обрізану "корму". Розкосі фари і трикутні ліхтарі з'єднані діодними смугами. У лінійці з'явилася позашляхова версія X-Line з вираженим пластиковим обвісом. До того ж, автомобіль суттєво підріс у розмірах.
Габарити Hyundai i20 2027:
- довжина — 4130 мм;
- ширина — 1780 мм;
- висота — 1505 мм;
- колісна база — 2580 мм;
- маса — 1205 кг.
Салон Hyundai i20 витримали у стилі електричних Ioniq — із двома екранами на передній панелі та сенсорними кнопками. Хетчбек просторіший, а об'єм його багажника зріс до 346 л.
Новий Hyundai i20 дебютував із 1,0-літровими бензиновими двигунами — 80-сильним атмосферним та 115-сильним із турбонаддувом. У першому випадку встановлена 5-ступінчаста механічна КПП, у другому — 6-ступінчастий автомат.
Потужніша версія розганяється до 100 км/год за 11,7 с і розвиває 184 км/год, а витрата пального становить 7,9 л/100 км у місті та 7 л на 100 км на трасі. У деяких країнах модель пропонуватимуть із 1,2-літровими моторами.
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