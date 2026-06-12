Кардинальні зміни: дебютував новий Hyundai i20 2027 (фото)

Компактний хетчбек Hyundai i20 змінив покоління. Нова модель змінилася до невпізнання зовні та всередині.

Новий Hyundai i20 четвертого покоління презентували у Бразилії, а старт його продажів заплановано на початок 2027 року. Про авто розповіли на сайті Motor1.

Hyundai i20 підріс до 4,13 м завдовжки Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai i20 кардинально змінився та став рубаним. Хетчбек має вигнуту віконну лінію та обрізану "корму". Розкосі фари і трикутні ліхтарі з'єднані діодними смугами. У лінійці з'явилася позашляхова версія X-Line з вираженим пластиковим обвісом. До того ж, автомобіль суттєво підріс у розмірах.

Модель дебютувала з 1,0-літровими двигунами Фото: Hyundai

Габарити Hyundai i20 2027:

довжина — 4130 мм;

ширина — 1780 мм;

висота — 1505 мм;

колісна база — 2580 мм;

маса — 1205 кг.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Hyundai

Салон Hyundai i20 витримали у стилі електричних Ioniq — із двома екранами на передній панелі та сенсорними кнопками. Хетчбек просторіший, а об'єм його багажника зріс до 346 л.

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Новий Hyundai i20 дебютував із 1,0-літровими бензиновими двигунами — 80-сильним атмосферним та 115-сильним із турбонаддувом. У першому випадку встановлена 5-ступінчаста механічна КПП, у другому — 6-ступінчастий автомат.

Хетчбек став просторішим Фото: Hyundai

Потужніша версія розганяється до 100 км/год за 11,7 с і розвиває 184 км/год, а витрата пального становить 7,9 л/100 км у місті та 7 л на 100 км на трасі. У деяких країнах модель пропонуватимуть із 1,2-літровими моторами.

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