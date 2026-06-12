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Кардинальні зміни: дебютував новий Hyundai i20 2027 (фото)

Hyundai I20
Дизайн Hyundai i20 кардинально змінився | Фото: Hyundai

Компактний хетчбек Hyundai i20 змінив покоління. Нова модель змінилася до невпізнання зовні та всередині.

Новий Hyundai i20 четвертого покоління презентували у Бразилії, а старт його продажів заплановано на початок 2027 року. Про авто розповіли на сайті Motor1.

Hyundai i20
Hyundai i20 підріс до 4,13 м завдовжки
Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai i20 кардинально змінився та став рубаним. Хетчбек має вигнуту віконну лінію та обрізану "корму". Розкосі фари і трикутні ліхтарі з'єднані діодними смугами. У лінійці з'явилася позашляхова версія X-Line з вираженим пластиковим обвісом. До того ж, автомобіль суттєво підріс у розмірах.

новий Hyundai i20
Модель дебютувала з 1,0-літровими двигунами
Фото: Hyundai

Габарити Hyundai i20 2027:

  • довжина — 4130 мм;
  • ширина — 1780 мм;
  • висота — 1505 мм;
  • колісна база — 2580 мм;
  • маса — 1205 кг.
салон Hyundai i20
На передній панелі встановили два дисплеї
Фото: Hyundai

Салон Hyundai i20 витримали у стилі електричних Ioniq — із двома екранами на передній панелі та сенсорними кнопками. Хетчбек просторіший, а об'єм його багажника зріс до 346 л.

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Новий Hyundai i20 дебютував із 1,0-літровими бензиновими двигунами — 80-сильним атмосферним та 115-сильним із турбонаддувом. У першому випадку встановлена 5-ступінчаста механічна КПП, у другому — 6-ступінчастий автомат.

салон хюндай і20
Хетчбек став просторішим
Фото: Hyundai

Потужніша версія розганяється до 100 км/год за 11,7 с і розвиває 184 км/год, а витрата пального становить 7,9 л/100 км у місті та 7 л на 100 км на трасі. У деяких країнах модель пропонуватимуть із 1,2-літровими моторами.

Між іншим, нещодавно дебютував оригінальний седан Hyundai у стилі Lamborghini Countach.

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