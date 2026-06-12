Кардинальные перемены: дебютировал новый Hyundai i20 2027 (фото)

Компактный хэтчбек Hyundai i20 сменил поколение. Новая модель преобразилась до неузнаваемости как снаружи, так и внутри.

Новый Hyundai i20 четвёртого поколения был представлен в Бразилии, а начало его продаж запланировано на начало 2027 года. Об автомобиле рассказали на сайте Motor1.

Hyundai i20 стал длиннее — теперь его длина составляет 4,13 м Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai i20 кардинально изменился и стал более резким. Хэтчбек отличается изогнутой линией окон и обрезанной "кормой". Косоугольные фары и треугольные задние фонари соединены светодиодными полосками. В линейке появилась внедорожная версия X-Line с выраженным пластиковым обвесом. К тому же, автомобиль существенно вырос в размерах.

Модель дебютировала с 1,0-литровыми двигателями Фото: Hyundai

Габариты Hyundai i20 2027:

длина — 4130 мм;

ширина — 1780 мм;

высота — 1505 мм;

колесная база — 2580 мм;

масса — 1205 кг.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Hyundai

Салон Hyundai i20 выполнен в стиле электромобилей Ioniq — с двумя экранами на приборной панели и сенсорными кнопками. Хэтчбек стал более просторным, а объем его багажника увеличился до 346 л.

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Новый Hyundai i20 дебютировал с 1,0-литровыми бензиновыми двигателями — 80-сильным атмосферным и 115-сильным с турбонаддувом. В первом случае установлена 5-ступенчатая механическая коробка передач, во втором — 6-ступенчатый автомат.

Хэтчбек стал более просторным Фото: Hyundai

Более мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 11,7 с и развивает скорость 184 км/ч, а расход топлива составляет 7,9 л/100 км в городе и 7 л/100 км на трассе. В некоторых странах модель будет предлагаться с 1,2-литровыми двигателями.

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