UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Кардинальные перемены: дебютировал новый Hyundai i20 2027 (фото)

Hyundai I20
Дизайн Hyundai i20 кардинально изменился | Фото: Hyundai

Компактный хэтчбек Hyundai i20 сменил поколение. Новая модель преобразилась до неузнаваемости как снаружи, так и внутри.

Новый Hyundai i20 четвёртого поколения был представлен в Бразилии, а начало его продаж запланировано на начало 2027 года. Об автомобиле рассказали на сайте Motor1.

Hyundai i20
Hyundai i20 стал длиннее — теперь его длина составляет 4,13 м
Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai i20 кардинально изменился и стал более резким. Хэтчбек отличается изогнутой линией окон и обрезанной "кормой". Косоугольные фары и треугольные задние фонари соединены светодиодными полосками. В линейке появилась внедорожная версия X-Line с выраженным пластиковым обвесом. К тому же, автомобиль существенно вырос в размерах.

новый Hyundai i20
Модель дебютировала с 1,0-литровыми двигателями
Фото: Hyundai

Габариты Hyundai i20 2027:

  • длина — 4130 мм;
  • ширина — 1780 мм;
  • высота — 1505 мм;
  • колесная база — 2580 мм;
  • масса — 1205 кг.
салон Hyundai i20
На передней панели установлены два дисплея
Фото: Hyundai

Салон Hyundai i20 выполнен в стиле электромобилей Ioniq — с двумя экранами на приборной панели и сенсорными кнопками. Хэтчбек стал более просторным, а объем его багажника увеличился до 346 л.

Відео дня
Важно
Футуристический дизайн и заводское ГБО: Hyundai показала старшего брата Sonata (фото)
Футуристический дизайн и заводское ГБО: Hyundai показала старшего брата Sonata (фото)

Новый Hyundai i20 дебютировал с 1,0-литровыми бензиновыми двигателями — 80-сильным атмосферным и 115-сильным с турбонаддувом. В первом случае установлена 5-ступенчатая механическая коробка передач, во втором — 6-ступенчатый автомат.

салон Hyundai i20
Хэтчбек стал более просторным
Фото: Hyundai

Более мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 11,7 с и развивает скорость 184 км/ч, а расход топлива составляет 7,9 л/100 км в городе и 7 л/100 км на трассе. В некоторых странах модель будет предлагаться с 1,2-литровыми двигателями.

Кстати, недавно состоялся дебют оригинального седана Hyundai в стиле Lamborghini Countach.

Также "Фокус" рассказывал о новом Peugeot 208 GTi, который стал электромобилем.