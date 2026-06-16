Стиль Lamborghini и запас хода 650 км: раскрыты подробности нового электромобиля Hyundai (фото)
Появилась информация о новом Hyundai Ioniq V. Этот недорогой электроседан отличается оригинальным клиновидным дизайном и способен преодолеть 650 км без подзарядки
Электромобиль Hyundai Ioniq V появится на рынке во второй половине 2026 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль станет первым Hyundai Ioniq китайского производства. Это седан D-класса с нестандартным дизайном в стиле суперкара Lamborghini Countach. У него клиновидный профиль с выраженным "носом" и тонкие светодиодные фары.
Габариты Hyundai Ioniq V 2026:
- длина — 4900 мм;
- ширина — 1890 мм;
- высота — 1470 мм;
- колесная база — 2900 мм;
- масса — 1707–1809 кг.
В салоне установлены узкая цифровая приборная панель и большой 27-дюймовый экран на передней панели, а также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью. Также известно, что для электромобиля разрабатывается система полуавтономного вождения.
Новый Hyundai Ioniq V с самого начала будет оснащён двумя 800-вольтовыми установками с LFP-аккумуляторами от CATL:
- 190 к. с., аккумулятор емкостью 53,5 кВт∙ч, запас хода 520–540 км;
- 228 к. с., аккумулятор емкостью 66,8 кВт∙ч, запас хода 620–650 км.
Позже линейка пополнится плагин-гибридом с бензиновым генератором.
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