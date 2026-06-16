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Стиль Lamborghini и запас хода 650 км: раскрыты подробности нового электромобиля Hyundai (фото)

Hyundai Ioniq
Hyundai Ioniq V отличается необычным клиновидным силуэтом | Фото: Hyundai

Появилась информация о новом Hyundai Ioniq V. Этот недорогой электроседан отличается оригинальным клиновидным дизайном и способен преодолеть 650 км без подзарядки

Электромобиль Hyundai Ioniq V появится на рынке во второй половине 2026 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль станет первым Hyundai Ioniq китайского производства. Это седан D-класса с нестандартным дизайном в стиле суперкара Lamborghini Countach. У него клиновидный профиль с выраженным "носом" и тонкие светодиодные фары.

Hyundai Ioniq V
Запас хода Hyundai Ioniq V составит 650 км
Фото: CarNewsChina

Габариты Hyundai Ioniq V 2026:

  • длина — 4900 мм;
  • ширина — 1890 мм;
  • высота — 1470 мм;
  • колесная база — 2900 мм;
  • масса — 1707–1809 кг.
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В салоне установлены узкая цифровая приборная панель и большой 27-дюймовый экран на передней панели, а также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью. Также известно, что для электромобиля разрабатывается система полуавтономного вождения.

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В салоне установлен большой экран
В салоне установлен большой экран
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Ioniq V с самого начала будет оснащён двумя 800-вольтовыми установками с LFP-аккумуляторами от CATL:

  • 190 к. с., аккумулятор емкостью 53,5 кВт∙ч, запас хода 520–540 км;
  • 228 к. с., аккумулятор емкостью 66,8 кВт∙ч, запас хода 620–650 км.

Позже линейка пополнится плагин-гибридом с бензиновым генератором.

Кстати, недавно состоялся дебют нового Hyundai i20, который изменился до неузнаваемости.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о первом электромобиле BMW M3.