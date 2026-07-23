Изменится до неузнаваемости: новый Hyundai Kona рассекретили за год до премьеры (фото)

Кроссовер Hyundai Kona ждет смена поколений. Новая модель кардинально изменится внешне и станет мощнее.

Новый Hyundai Kona будет представлен в 2027 году, однако кроссовер уже заметили во время тестов. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Быстрая разработка Hyundai Kona третьего поколения стала неожиданностью, ведь модель нынешнего поколения только дебютировала в 2023 году, и ожидалось её обновление. Кстати, в своё время она побывала на тесте Фокуса.

Кроссовер будет оснащен мультимедийной системой Hyundai Pleos. Фото: Motor.es

Кроссовер Hyundai Kona изменится до неузнаваемости и станет гораздо сдержаннее на вид. Его дизайн более угловатый — с высоким капотом и лаконичными линиями кузова. Фары соединены светодиодной полосой. Ряд деталей позаимствован у электромобилей Hyundai Ioniq.

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В салоне Hyundai Kona 2027 на приборной панели будут установлены два более современных 12,3-дюймовых дисплея. Модель получит современную мультимедийную систему Hyundai Pleos.

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Новый Hyundai Kona будет предлагаться исключительно в электрифицированных модификациях. Появятся 1,6-литровые гибридные версии мощностью 160 и 180 сил, которые должны окончательно вытеснить чисто бензиновые варианты. Ожидается даже полноприводный гибрид с отдельным электромотором на задней оси. Разумеется, останется и электромобиль Hyundai Kona.

Ранее кардинальным изменениям подверглась новая Hyundai Elantra. Седан стал выглядеть более агрессивно.

Также Фокус рассказывал о самом оригинальном кроссовере Range Rover в спортивном стиле.