Почти купе: самый необычный Range Rover в истории бросит вызов BMW X6 (фото)

В линейке Range Rover появится совершенно новая модель GT. Нестандартное авто являет собой гибрид кроссовера, универсала и купе.

Новый Range Rover GT должны представить до конца года. А пока на официальном сайте британского автопроизводителя опубликовали фото кроссовера.

Range Rover GT будет построен на новой платформе EMA Фото: Land Rover

Range Rover GT — самая нестандартная модель в истории бренда, наиболее близкая к легковым автомобилям. Её называют турером, а в её дизайне сочетаются черты кроссовера, универсала и купе. Конкурентами модели станут BMW X6 и Porsche Cayenne Coupe.

Модель будет предлагаться в электрической и гибридной версиях Фото: Land Rover

Ранее автомобиль был замечен во время тестов, и тогда его приняли за преемника Range Rover Velar, однако теперь в Jaguar Land Rover пояснили, что это отдельная модель — пятый представитель семейства Range Rover.

Цифровая приборная панель расположена довольно высоко Фото: Land Rover

Кроссовер Range Rover GT обклеили камуфляжной пленкой, однако можно разглядеть динамичный силуэт с длинным капотом, высокой линией окон и большим углом наклона лобового стекла. У него тоненькие светодиодные фары и задние фонари.

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Четырёхместный салон Range Rover GT был полностью представлен публике. На месте водителя цифровая приборная панель расположена довольно высоко, а на центральной консоли установлен большой сенсорный экран. Передние сиденья разделены двухуровневой консолью.

Модель будет предлагаться в четырехместном варианте Фото: Land Rover

Сообщается, что новый Range Rover GT будет построен на новой платформе EMA и дебютирует в электрической версии (по всей видимости, силовая установка будет заимствована у Range Rover Sport Electric). Позже ожидается появление гибридной версии кросс-купе.

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