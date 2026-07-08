Land Rover представил новый Defender: как изменился культовый внедорожник (фото)

Представлен новый Defender 2027. Внедорожнику освежили дизайн, расширили линейку версий и доработали двигатели.

Land Rover обновил Defender и выведет его на европейский рынок осенью. Уже известно, что в Великобритании цена Defender 2027 будет начинаться с 58 655 фунтов стерлингов ($78 300). Подробности о новинке раскрыты на сайте производителя.

Defender Vortex получил новые бамперы Фото: Land Rover

Модельный ряд пополнился новой версией Defender Vertex с измененными бамперами, более широкой решеткой радиатора и специальными колесными дисками диаметром от 20 до 22 дюймов. Кроме того, расширили цветовую палитру автомобиля.

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Пятидверный Defender 110 теперь доступен в шестиместной версии с тремя рядами сидений. Также доступны новые варианты внутренней отделки.

Defender OCTA стал 540-сильным Фото: Land Rover

Модельный ряд двигателей Land Rover Defender претерпел изменения. В связи с новыми экологическими нормами мощность 4,4-литрового V8 твин-турбо в топовом Defender OCTA пришлось снизить с 635 до 540 сил. Крутящий момент при этом остался на уровне 750 Нм. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 4,2 с, а звук выхлопа сделали более сочным.

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Defender 110 теперь можно заказать в шестиместной комплектации Фото: Land Rover

Кроме того, была доработана 3,0-литровая бензиновая турбо-шестерка — теперь она предлагается в вариантах мощностью 300 и 380 сил. А вот 3,0-литровые турбодизели мощностью 250 и 350 к. с., а также 404-сильный плагин-гибрид остались без изменений.

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