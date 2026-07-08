Land Rover представив новий Defender: як змінився культовий позашляховик (фото)
Презентовано новий Defender 2027. Позашляховику освіжили дизайн, розширили палітру версій та доопрацювали двигуни.
Land Rover оновив Defender та виведе його на європейський ринок із осені. Уже відомо, що у Великій Британії ціна Defender 2027 стартуватиме з 58 655 фунтів стерлінгів ($78 300). Подробиці новинки розкрили на сайті виробника.
Лінійку моделі поповнив новий Defender Vertex з інакшими бамперами, ширшою решіткою радіатора та особливими колісними дисками діаметром від 20 до 22 дюймів. Крім того, розширили палітру кольорів авто.Важливо
П'ятидверний Defender 110 тепер доступний у виконанні на 6 місць із трьома рядами крісел. Також доступні нові варіанти внутрішнього оздоблення.
Лінійка двигунів Land Rover Defender зазнала змін. Через нові еконорми потужність 4,4-літрового V8 твін-турбо в топовому Defender OCTA довелося знизити з 635 до 540 сил. Крутний момент при цьому залишився на рівні 750 Нм. Розгін до 100 км/год тепер займає 4,2 с, а звук вихлопу зробили більш соковитим.
Крім того, доопрацьована 3,0-літрова бензинова турбошістка — її тепер пропонують у варіантах на 300 і 380 сил. А от 3,0-літрові турбодизелі потужністю 250 і 350 к. с., а також 404-сильний плагін-гібрид залишилися без змін.
Між іншим, нещодавно представили нові позашляхові версії Jeep Grand Cherokee.
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