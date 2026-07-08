Land Rover представив новий Defender: як змінився культовий позашляховик (фото)

Презентовано новий Defender 2027. Позашляховику освіжили дизайн, розширили палітру версій та доопрацювали двигуни.

Land Rover оновив Defender та виведе його на європейський ринок із осені. Уже відомо, що у Великій Британії ціна Defender 2027 стартуватиме з 58 655 фунтів стерлінгів ($78 300). Подробиці новинки розкрили на сайті виробника.

Defender Vortex отримав нові бампери Фото: Land Rover

Лінійку моделі поповнив новий Defender Vertex з інакшими бамперами, ширшою решіткою радіатора та особливими колісними дисками діаметром від 20 до 22 дюймів. Крім того, розширили палітру кольорів авто.

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П'ятидверний Defender 110 тепер доступний у виконанні на 6 місць із трьома рядами крісел. Також доступні нові варіанти внутрішнього оздоблення.

Defender OCTA став 540-сильним Фото: Land Rover

Лінійка двигунів Land Rover Defender зазнала змін. Через нові еконорми потужність 4,4-літрового V8 твін-турбо в топовому Defender OCTA довелося знизити з 635 до 540 сил. Крутний момент при цьому залишився на рівні 750 Нм. Розгін до 100 км/год тепер займає 4,2 с, а звук вихлопу зробили більш соковитим.

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Defender 110 тепер можна замовити у шестимісному виконанні Фото: Land Rover

Крім того, доопрацьована 3,0-літрова бензинова турбошістка — її тепер пропонують у варіантах на 300 і 380 сил. А от 3,0-літрові турбодизелі потужністю 250 і 350 к. с., а також 404-сильний плагін-гібрид залишилися без змін.

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