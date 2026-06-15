Зміна формату: розкрито подробиці нового Freelander від Land Rover (фото)

Land Rover готується вивести на ринок відроджений Freelander. Позашляховик отримає електрифіковану установку і зможе проїхати понад 200 км на електротязі.

Новий Freelander 8 (саме так назвали модель) вийде на ринок у другій половині 2026 року та спочатку продаватиметься в Китаї за ціною приблизно від 300 000 юанів ($44 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Саме в Китаї випускатимуть позашляховики Freelander — тепер це буде цілий окремий бренд, який розвиватимуть спільно Land Rover та Chery. Первісток Freelander 8 змінив формат — це велика сімейна модель, яка дебютує у шестимісному виконанні.

Freelander 8 отримає плагін-гібридну установку Фото: Land Rover

Розміри Freelander 8 2026:

довжина — 5118 мм;

ширина — 2050 мм;

висота — 1898 мм;

колісна база — 3040 мм.

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Chery нададуть для Freelander 8 свою плагін-гібридну установку з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 154 к. с. та електромотором, потужність якого поки тримають у секреті. Зате відомо, що з батареєю на 60,3 кВт∙год запас ходу на електротязі становить 221 км.

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Авто запропонують у шестимісному виконанні Фото: Land Rover

Крім того, зазначається, що Freelander 8 отримає систему повного приводу з блокованим переднім та електронним заднім диференціалами, набір режимів для різних типів бездоріжжя і пневмопідвіску зі змінним кліренсом. Також авто оснастять системою напівавтономного руху.

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