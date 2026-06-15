Смена формата: раскрыты подробности нового Freelander от Land Rover (фото)

Land Rover готовится вывести на рынок возрожденный Freelander. Внедорожник получит электрическую силовую установку и сможет пройти более 200 км на электротяге.

Новый Freelander 8 (именно так назвали модель) выйдет на рынок во второй половине 2026 года и сначала будет продаваться в Китае по цене примерно от 300 000 юаней ($44 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Именно в Китае будут выпускать внедорожники Freelander — теперь это станет отдельным брендом, который будут развивать совместно Land Rover и Chery. Первый Freelander 8 изменил формат — это большая семейная модель, которая дебютирует в шестиместном исполнении.

Freelander 8 получит гибридную силовую установку Фото: Land Rover

Размеры Freelander 8 в 20 2026:

длина — 5118 мм;

ширина — 2050 мм;

высота — 1898 мм;

колесная база — 3040 мм.

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Chery предоставит для Freelander 8 свою плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 154 л. с. и электродвигателем, мощность которого пока держится в секрете. Зато известно, что с батареей на 60,3 кВт∙ч запас хода на электротяге составляет 221 км.

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Автомобиль будет предлагаться в шестиместной версии Фото: Land Rover

Кроме того, отмечается, что Freelander 8 получит систему полного привода с блокируемым передним и электронным задним дифференциалами, набор режимов для различных типов бездорожья и пневмоподвеску с регулируемым клиренсом. Также автомобиль оснастят системой полуавтономного движения.

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