Для серйозного бездоріжжя: представлено нові потужні позашляховики Jeep (фото)

У лінійку Jeep Grand Cherokee повертаються версії Overland і Trailhawk, націлені на бездоріжжя. Позашляховики отримали новий потужний турбомотор.

Оновлений Jeep Grand Cherokee 2027 модельного року отримав позашляхові варіанти Trailhawk та Overland. Про це повідомляє сайт концерн Stellantis.

Jeep Grand Cherokee Overland Фото: Stellantis

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Відрізнити нові Jeep Grand Cherokee Trailhawk і Overland від інших версій моделі можна за особливим переднім бампером зі збільшеними повітрозабірниками і буксирувальними гаками. Позашляховики отримали 2,0-літровий бензиновий турбомотор потужністю 329 к. с., який дозволяє буксирувати 2,8-тонний причіп. Також оснащення включає повний привід зі знижувальною передачею та пневмопідвіску, яка дозволяє збільшити кліренс до 290 мм.

Салон Jeep Grand Cherokee Overland оздоблений шкірою Nappa Фото: Stellantis

Новий Jeep Grand Cherokee Overland розкішніший і отримав 21-дюймові диски та систему допомоги на спуску. Його салон оздоблений шкірою Nappa, а комплектацію поповнили камери кругового огляду, підігрів задніх та вентиляція передніх сидінь.

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Обидві версії оснащені 329-сильним турбомотором Фото: Stellantis

Jeep Grand Cherokee Trailhawk — екстремальніший, тому має 30,5-дюймові позашляхові шини Goodyear Territory і додатковий захист днища. До того ж, ззаду встановили електронний задній диференціал, додали спеціальний режим для каміння та окрему позашляхову камеру.

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