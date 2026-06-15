Розкішний гігант: в Україні помітили конкурента Cadillac Escalade від Jeep (фото)

Під Києвом помітили Jeep Grand Wagoneer. Преміальний рамний позашляховик є найдорожчою флагманською моделлю марки.

Новий Jeep Grand Wagoneer — рідкість в Україні, адже модель у нас офіційно не представлена. Її світлини опублікували на сторінці сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Jeep Grand Wagoneer сягає 5,4 м завдовжки Фото: Topcars UA

Jeep Grand Wagoneer – великий рамний позашляховик преміумкласу, який випускається з 2022 року і є суперником Cadillac Escalade та Lincoln Navigator. Авто вирізняється класичним кутастим дизайном із двооб’ємним профілем. Конкретно це – стандартна 5,4-метрова версія, проте існує і подовжений 5,7-метровий варіант.

У салоні на передній панелі встановлено одразу чотири екрани, окремі дисплеї є в задніх пасажирів. Доступні версії Jeep Grand Wagoneer на 7 та 8 місць. В оздобленні використали шкіру та дерево.

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На передній панелі встановлено чотири екрани Фото: Topcars UA Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: Topcars UA

Як кермова колонка, так і передні сидіння оснащені електроприводом, також є підігрів та вентиляція крісел перших двох рядів. Також комплектація включає чотиризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, потужну акустику McIntosh.

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Під капотом Jeep Grand Wagoneer встановлено 6,4-літровий V8 Hemi на 478 к. с. і 617 Нм. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 190 км/год.

Позашляховик оснащений 6,4-літровим 478-сильним V8 Hemi Фото: Topcars UA

Усі версії моделі отримали повний привід зі знижувальною передачею, а за доплату для Jeep Grand Wagoneer доступна пневмопідвіска зі змінним кліренсом.

До речі, саме на базі цієї моделі готують перший сімейний позашляховик Ram потужністю до 777 сил.

Також Фокус писав, що в Києві помітили 700-сильний заряджений Jeep.