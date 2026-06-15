Роскошный гигант: в Украине заметили конкурента Cadillac Escalade от Jeep (фото)

Под Киевом заметили Jeep Grand Wagoneer. Этот премиальный рамный внедорожник является самой дорогой флагманской моделью марки.

Новый Jeep Grand Wagoneer — редкость в Украине, ведь эта модель у нас официально не представлена. Её фотографии были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Jeep Grand Wagoneer достигает 5,4 м в длину Фото: Topcars UA

Jeep Grand Wagoneer — большой рамный внедорожник премиум-класса, выпускаемый с 2022 года и являющийся конкурентом Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. Автомобиль отличается классическим угловатым дизайном с двуобъемным профилем. Конкретно это – стандартная 5,4-метровая версия, однако существует и удлиненный 5,7-метровый вариант.

В салоне на передней панели установлены сразу четыре экрана, а у задних пассажиров есть отдельные дисплеи. Jeep Grand Wagoneer доступен в 7- и 8-местных версиях. В отделке использованы кожа и дерево.

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На передней панели установлены четыре экрана Фото: Topcars UA Салон отделан кожей и деревом Фото: Topcars UA

Как рулевая колонка, так и передние сиденья оснащены электроприводом; также предусмотрены подогрев и вентиляция сидений первых двух рядов. Также в комплектацию входят четырехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, мощная акустика McIntosh.

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Под капотом Jeep Grand Wagoneer установлен 6,4-литровый двигатель V8 Hemi мощностью 478 л. с. и крутящим моментом 617 Нм. С 8-ступенчатой автоматической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.

Внедорожник оснащен 6,4-литровым 478-сильным двигателем V8 Hemi Фото: Topcars UA

Все версии модели оснащены полным приводом с понижающей передачей, а за дополнительную плату для Jeep Grand Wagoneer доступна пневмоподвеска с регулируемым клиренсом.

Кстати, именно на базе этой модели создают первый семейный внедорожник Ram мощностью до 777 лошадиных сил.

Также Фокус писал, что в Киеве заметили заряженный Jeep мощностью 700 лошадиных сил.