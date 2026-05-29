Рама и 777 сил: каким будет первый семейный внедорожник Ram (фото)

Ram будет выпускать не только пикапы и коммерческие авто — вскоре в линейке марки появится первая семейная модель. Большой рамный внедорожник Ramcharger

Новый Ram Ramcharger станет одной из 110 моделей, которые концерн Stellantis презентует до 2030 года. О внедорожнике рассказал сайту The Drive СЕО Ram Тим Кунискис.

Он отметил, что первый внедорожник Ram будет большой рамной моделью вроде Chevrolet Tahoe, GMC Yukon или Ford и Expedition. Его построят на платформе Jeep Grand Wagoneer и цена будет подобной — от 65-70 тыс. долларов. Производство на предприятии в Мичигане стартует в 2028 году.

Авто получит мощные двигатели V8

Впрочем, Тим Кунискис подчеркивает, что новый Ram Ramcharger будет существенно отличаться от собрата как дизайном, так и концепцией. Две модели рассчитаны на разных покупателей. Если Jeep более роскошный, то Ram станет более спортивным.

Відео дня

Важно

Stellantis представил недорогой семейный электромобиль с запасом хода 700 км (фото)

Двигатели внедорожников также будут разными. Основу линейки Ram Ramcharger 2028 составляют версии с V8. Ожидаются атмосферные восьмерки объемом 5,7 л (395 л. с.) и 6,4 л (470 л. с.), а топовым станет компрессорный 6,2-литровый двигатель на 777 л. с. от Ram 1500 SRT TRX. 3,6-литровый V6 если и предложат, то лишь в базовом варианте.

Между прочим, недавно Ram представил самый быстрый пикап в мире, который развивает 274 км/ч.

Также Фокус рассказывал о новом внедорожнике Mitsubishi Pajero 2027.