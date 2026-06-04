Понад 400 сил і люксовий салон: Ford показав дешевшу альтернативу "Гелендвагену" (відео)

Лінійку Ford Bronco 2027 поповнила топова розкішна версія Filson. Рамний позашляховик отримав дорогий салон і потужну турбошістку.

Новий Ford Bronco Filson надійде в продаж восени за ціною приблизно 75 000 доларів. Про авто розповіли на офіційному сайті Ford.

Дорогий варіант Ford Bronco розробили спільно з виробником одягу та туристичного спорядження Filson. Позашляховик стане доступнішою альтернативою "Гелендвагену" та призначений для тих, кому Ford Bronco Raptor занадто екстремальний.

Позашляховик отримав нову решітку радіатора Фото: Ford

Саме у Ford Bronco Raptor запозичили 3,0-літровий V6 твін-турбо на 418 к. с. і 597 Н∙м. Крім того, авто отримало пакет Sasquatch із 35-дюймовими позашляховими шинами, блокуваннями міжколісних диференціалів та системою G.O.A.T. — набором режимів для різних типів бездоріжжя.

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Ford Bronco Filson оснастили 418-сильним V6 твін-турбо Фото: Ford

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Та головна особливість Ford Bronco Filson — розкішний інтер'єр, оздоблений двоколірною стьобаною шкірою. Також посилили шумоізоляцію та додали спеціальні водонепроникні сумки на магнітах, які можна закріпити в салоні. Комплектацію поповнили акустика Bang&Olufsen, цифрове дзеркало, електропривід підніжок, вентиляція передніх та підігрів усіх сидінь.

Салон Ford Bronco Filson оздобили дорогою шкірою Фото: Ford

Відрізнити новий Ford Bronco Filson можна за особливою решіткою радіатора та інакшими розширювачами арок, пофарбованими у колір кузова. Запасне колесо отримало новий чохол.

Раніше Фокус розповідав, що Ford F-150 Raptor перетворили на лімітований броньований пікап із димовою завісою, електрошокером та генератором.

Також ми писали про перший сімейний позашляховик Ram потужістю 777 сил.