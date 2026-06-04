Более 400 сил и люксовый салон: Ford показал более дешевую альтернативу "Гелендвагену" (видео)

Линейку Ford Bronco 2027 пополнила топовая роскошная версия Filson. Рамный внедорожник получил дорогой салон и мощную турбошестерню.

Новый Ford Bronco Filson поступит в продажу осенью по цене примерно 75 000 долларов. Об авто рассказали на официальном сайте Ford.

Дорогой вариант Ford Bronco разработали совместно с производителем одежды и туристического снаряжения Filson. Внедорожник станет более доступной альтернативой "Гелендвагену" и предназначен для тех, кому Ford Bronco Raptor слишком экстремальный.

Внедорожник получил новую решетку радиатора Фото: Ford

Именно у Ford Bronco Raptor позаимствовали 3,0-литровый V6 твин-турбо на 418 л.с. и 597 Н∙м. Кроме того, авто получило пакет Sasquatch с 35-дюймовыми внедорожными шинами, блокировками межколесных дифференциалов и системой G.O.A.T. — набором режимов для разных типов бездорожья.

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Ford Bronco Filson оснастили 418-сильным V6 твин-турбо Фото: Ford

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Но главная особенность Ford Bronco Filson — роскошный интерьер, украшенный двухцветной стеганой кожей. Также усилили шумоизоляцию и добавили специальные водонепроницаемые сумки на магнитах, которые можно закрепить в салоне. Комплектацию пополнили акустика Bang&Olufsen, цифровое зеркало, электропривод подножек, вентиляция передних и подогрев всех сидений.

Салон Ford Bronco Filson украсили дорогой кожей Фото: Ford

Отличить новый Ford Bronco Filson можно по особой решетке радиатора и иным расширителям арок, окрашенным в цвет кузова. Запасное колесо получило новый чехол.

Ранее Фокус рассказывал, что Ford F-150 Raptor превратили в лимитированный бронированный пикап с дымовой завесой, электрошокером и генератором.

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