Майже купе: найнезвичніший Range Rover в історії кине виклик BMW X6 (фото)

У лінійці Range Rover з'явиться абсолютно нова модель GT. Нестандартне авто є гібридом кросовера, універсала та купе.

Новий Range Rover GT повинні презентувати до кінця року. Поки ж на офіційному сайті британського автовиробника опублікували фото кросовера.

Range Rover GT збудують на новій платформі ЕМА Фото: Land Rover

Range Rover GT — найбільш нестандартна модель в історії бренду, яка найближча до легкових авто. Її називають турером, а в дизайні поєднуються риси кросовера, універсала та купе. Конкурентами моделі будуть BMW X6 і Porsche Cayenne Coupe.

Модель запропонують в електричних і гібридних версіях Фото: Land Rover

Раніше авто помітили під час тестів і тоді його прийняли за наступника Range Rover Velar, проте тепер у Jaguar Land Rover пояснили, що це окрема модель — п'ятий представник сімейства Range Rover.

Цифровий щиток приладів розташований доволі високо Фото: Land Rover

Кросовер Range Rover GT обклеїли камуфляжною плівкою, проте можна розгледіти динамічний силует із довгим капотом, високою віконною лінією та великим кутом нахилу лобового скла. У нього тоненькі діодні фари та ліхтарі.

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Чотиримісний салон Range Rover GT розсекретили повністю. На водійському місці цифровий щиток приладів розташований доволі високо, а на центральній панелі встановили великий тачскрін. Передні крісла розділені дворівневою консоллю.

Модель запропонують у чотиримісному виконанні Фото: Land Rover

Повідомляється, що новий Range Rover GT буде збудований на новій платформі ЕМА і дебютує в електричному виконанні (очевидно, силову установку запозичать у Range Rover Sport Electric). Пізніше очікується гібридний варіант крос-купе.

До речі, нещодавно Land Rover представив оновлений Defender 2027 модельного року.

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