Радикальні зміни: новий BMW X6 2027 показали до презентації (фото)
Купе-кросовер BMW X6 готується до зміни поколінь. Нова модель зміниться зовні та отримає електричну версію.
Новий BMW X6 четвертого покоління повинен дебютувати в 2027 році — услід за побратимом X5. Поки ж на сайті Carscoops з'явилися незалежні рендери моделі.
Як і новий BMW X5, купе-кросовер кардинально зміниться зовні та буде витриманий у стилі Neue Klasse — із маленькими "ніздрями" та вузькими фарами. Задню частину, скоріше за все, виконають у дусі молодшого BMW X2. X6 збереже платформу CLAR, але дещо підросте в розмірах.Важливо
Стилістика Neua Klasse переважатиме і в інтер'єрі BMW X6, тобто варто очікувати чотириспицеве кермо, тонкий екран на всю ширину передньої панелі та два тачскріни. Салон стане просторішим.
Кросовер BMW X6 матиме широку лінійку силових агрегатів. Йому запропонують бензинові турбомотори об'ємом 3,0 л (400 к. с.) та 4,4 л (понад 530 сил), а також 3,0-літровий турбодизель на 313 к. с. Також з'являться плагін-гібриди потужністю 489 і 612 к. с., 578-сильний електромобіль BMW iX6 та навіть воднева модифікація. Звісно ж, залишиться і заряджений кросовер BMW X6 M.
До речі, нещодавно розсекретили новий електрокросовер Polestar із запасом ходу понад 600 км.
Також Фокус повідомляв, що опублікували фото першого електромобіля Bentley.