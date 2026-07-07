Радикальні зміни: новий BMW X6 2027 показали до презентації (фото)

Купе-кросовер BMW X6 готується до зміни поколінь. Нова модель зміниться зовні та отримає електричну версію.

Новий BMW X6 четвертого покоління повинен дебютувати в 2027 році — услід за побратимом X5. Поки ж на сайті Carscoops з'явилися незалежні рендери моделі.

Кросовер отримає електричну та водневу модифікації Фото: youtube.com/theottle

Як і новий BMW X5, купе-кросовер кардинально зміниться зовні та буде витриманий у стилі Neue Klasse — із маленькими "ніздрями" та вузькими фарами. Задню частину, скоріше за все, виконають у дусі молодшого BMW X2. X6 збереже платформу CLAR, але дещо підросте в розмірах.

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Стилістика Neua Klasse переважатиме і в інтер'єрі BMW X6, тобто варто очікувати чотириспицеве кермо, тонкий екран на всю ширину передньої панелі та два тачскріни. Салон стане просторішим.

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Компонування салону кардинально зміниться Фото: BMW

Кросовер BMW X6 матиме широку лінійку силових агрегатів. Йому запропонують бензинові турбомотори об'ємом 3,0 л (400 к. с.) та 4,4 л (понад 530 сил), а також 3,0-літровий турбодизель на 313 к. с. Також з'являться плагін-гібриди потужністю 489 і 612 к. с., 578-сильний електромобіль BMW iX6 та навіть воднева модифікація. Звісно ж, залишиться і заряджений кросовер BMW X6 M.

До речі, нещодавно розсекретили новий електрокросовер Polestar із запасом ходу понад 600 км.

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