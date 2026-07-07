Новий шведський електрокросовер кине виклик Audi Q6 і BMW iX3 (фото)

На лінійку Polestar 4 очікує розширення. До купе-кросовера приєднається практичніша сімейна версія моделі SUV.

Новий Polestar 4 SUV вийде на ринок із 4 вересня, а поки опублікували офіційні тизери електрокросовера. Перші подробиці нової моделі розкрили на сайті шведського автовиробника.

Polestar 4 SUV відрізняється дизайном задньої частини Фото: Polestar

Електромобіль Polestar 4 SUV відрізняється від купе-кросовера дизайном задньої частини із меншим кутом нахилу стійок даху. До того ж, він отримав заднє скло і бокові віконця, яких немає в побратима. Розміри, скоріше за все, залишаться незмінними: 4,84 м завдовжки та 2 м завширшки при колісній базі 3 м.

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Салон і багажник Polestar 4 SUV стануть дещо просторішими, а от компонування передньої панелі з двома екранами залишиться без змін. Збережуть і силові установки — задньопривідну 276-сильну та повнопривідну 552-сильну. Батарея ємністю 102 кВт∙год забезпечить запас ходу до 630 км.

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Електрокросовер отримає заднє скло Фото: Polestar

Електрокросовер Polestar 4 SUV вироблятимуть на підприємстві в Пусані (Південна Корея). Нова модель кине виклик Audi Q6 e-tron, BMW iX3 та Mercedes GLC EQ.

Між іншим, нещодавно опублікували фото першого електромобіля Bentley. Це буде потужний кросовер.

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