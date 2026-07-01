Електричний Tiguan: наступника Volkswagen ID.4 помітили під час тестів (фото)

На Volkswagen ID.4 очікує ґрунтовна модернізація. Електрокросовер не лише оновлять, а й перейменують на Tiguan.

Новий Volkswagen ID.Tiguan презентують у кінці нинішнього року, а його продажі стартують на початку 2027-го. Бензиновий VW Tiguan нікуди не зникне і випускатиметься паралельно. Поки ж електрокросовер помітили під час випробувань у німецьких Альпах, і на сайті Carscoops з'явилися його шпигунські фото.

Volkswagen ID.Tiguan отримає нові кузовні панелі та оптику Фото: carscoops.com

Тестовий електромобіль Volkswagen ID.Tiguan не прикрили камуфляжною плівкою, тому його дизайн можна розгледіти. Силует VW ID.4 не змінився, зате встановили нові фари, ліхтарі, бампери та всі п'ять дверей. Дизайн витриманий у дусі нових Volkswagen ID. Polo та ID.3 Neo.

Важливо

Більший за Touareg, дешевший за Tiguan: розсекречено потужний кросовер Volkswagen (фото)

Салон Volkswagen ID.Tiguan на фото не видно, проте відомо, що він також суттєво зміниться. Варто очікувати нові кермо, передню панель та дисплеї, а також більшу кількість фізичних перемикачів.

Відео дня

Електрокару готують більші батареї Фото: carscoops.com

В основі авто лежатиме вдосконалена платформа МЕВ+. Очікується, що новий Volkswagen ID.Tiguan отримає потужніший базовий електромотор на 190 сил та матиме дещо більші батареї ємністю 58 та 79 кВт∙год. Крім того, він підтримуватиме швидшу зарядку потужністю 183 кВт.

До речі, нещодавно розсекретили молодшого брата VW ID.Tiguan — електрокросовер за 28 000 євро.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився потужний електрокросовер від Honda і General Motors.