Побратим VW Polo: електрокросовер Volkswagen за 28 000 євро показали до презентації (фото)

У мережу потрапили фото Volkswagen ID.Cross. Недорогий компактний електрокросовер матиме запас ходу понад 400 км.

Новий Volkswagen ID.Cross презентують восени і він надійде у продаж до кінця року. Утім, на сторінці cochespias1 в Instagram уже з'явилися світлини електрокара.

Запас ходу Volkswagen ID.Cross сягне 436 км Фото: instagram.com/cochespias1

Електрокросовер зовні майже не зміниться порівняно з торішнім передсерійним концептом. У нього високий капот, а великі фари та вузькі ліхтарі з'єднані діодними смугами.

Електромобіль Volkswagen ID.Cross є побратимом нового Volkswagen ID.Polo та Skoda Epiq, адже збудований на тій же платформі MEB+. Стартова ціна Volkswagen ID.Cross складе приблизно 28 000 євро. Деякі характеристики авто вже розкрили.

У салоні на передній панелі встановили два екрани Фото: instagram.com/cochespias1

Габарити Volkswagen ID.Cross 2027:

довжина — 4153 мм;

ширина — 1794 мм;

висота — 1581 мм;

колісна база — 2601 мм;

маса — 1539-1548 кг.

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У салоні Volkswagen ID.Cross встановили цифровий щиток приладів та 12,9-дюймовий тачскрін, проте є і фізичні перемикачі. Об'єм основного багажника складає 475-1340 л, а переднього — 22 л.

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Базова комплектація Volkswagen ID.Cross включає 18-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та камеру. Топова версія додасть матричні фари і безключовий доступ.

Об'єм багажника становить 475-1340 л Фото: instagram.com/cochespias1

Електрокросовер запропонують у модифікаціях потужністю 116, 135 та 211 к. с., а максимальну швидкість обмежать на 160 км/год. На вибір будуть доступні батареї ємністю 37 та 52 кВт∙год: запас ходу складе від 312 до 436 км. Швидка зарядка на 80% (потужністю до 105 кВт) займатиме 24 хвилини.

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