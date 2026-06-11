Більший за Touareg, дешевший за Tiguan: розсекречено потужний кросовер Volkswagen (фото)

В інтернет потрапили фото Volkswagen ID.Era 8X. Великий сімейний кросовер отримає електрифіковану установку та зможе проїхати до 345 км на електротязі.

Новий Volkswagen ID.Era 8X презентують у другій половині нинішнього року в Китаї. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кросовер Volkswagen ID.Era 8X — новий представник лінійки недорогих моделей, розроблених спільно з концерном SAIC. Це молодший брат Volkswagen ID.Era 9X зі схожим стриманим дизайном: у нього високий капот і тоненька діодна оптика на всю ширину кузова. Недороге авто більше за Volkswagen Touareg.

Volkswagen ID.Era 8X оснастили 295-сильною установкою Фото: carscoops.com

Розміри Volkswagen ID.Era 8X:

довжина — 5020 мм;

ширина — 1997 мм;

висота — 1750 мм;

колісна база — 2970 мм;

маса — 2485 кг.

Салон Volkswagen ID.Era 8X ще не показали, відомо лише, що там буде три ряди сидінь. Зате розкрили деякі характеристики кросовера — він буде плагін-гібридом.

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1,5-літрова бензинова турбочетвірка та електромотор сумарно розвивають 295 к. с. На вибір запропонують батареї ємністю 51,1 та 65,2 кВт∙год: у першому випадку запас ходу на електротязі складе 260-275 км, у другому — 330-345 км. Також авто отримає систему напівавтономного руху з лідаром.

Кросовер обіцяє бути недорогим Фото: carscoops.com

Ціна Volkswagen ID.Era 8X ще не оголошена, проте відомо, що він буде суттєво дешевшим за старшого ID.Era 9X, який коштує від $45 000. Отже, великий сімейний кросовер стане доступнішим за Volkswagen Tiguan.

До речі, нещодавно показали ще одну модель із цієї лінійки — дешевий аналог Volkswagen Jetta.

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