Больше Touareg, дешевле Tiguan: рассекречен мощный кроссовер Volkswagen (фото)

В интернет попали фото Volkswagen ID.Era 8X. Большой семейный кроссовер получит электрифицированную установку и сможет проехать до 345 км на электротяге.

Новый Volkswagen ID.Era 8X презентуют во второй половине нынешнего года в Китае. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер Volkswagen ID.Era 8X — новый представитель линейки недорогих моделей, разработанных совместно с концерном SAIC. Это младший брат Volkswagen ID.Era 9X с похожим сдержанным дизайном: у него высокий капот и тоненькая диодная оптика на всю ширину кузова. Недорогое авто больше Volkswagen Touareg.

Volkswagen ID.Era 8X оснастили 295-сильной установкой Фото: carscoops.com

Размеры Volkswagen ID.Era 8X:

длина — 5020 мм;

ширина — 1997 мм;

высота — 1750 мм;

колесная база — 2970 мм;

масса — 2485 кг.

Салон Volkswagen ID.Era 8X еще не показали, известно лишь, что там будет три ряда сидений. Зато раскрыли некоторые характеристики кроссовера — он будет плагин-гибридом.

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1,5-литровая бензиновая турбочетверка и электромотор суммарно развивают 295 л.с. На выбор предложат батареи емкостью 51,1 и 65,2 кВт∙ч: в первом случае запас хода на электротяге составит 260-275 км, во втором — 330-345 км. Также авто получит систему полуавтономного движения с лидаром.

Кроссовер обещает быть недорогим Фото: carscoops.com

Цена Volkswagen ID.Era 8X еще не объявлена, однако известно, что он будет существенно дешевле старшего ID.Era 9X, который стоит от $45 000. Таким образом, большой семейный кроссовер станет доступнее Volkswagen Tiguan.

Кстати, недавно показали еще одну модель из этой линейки — дешевый аналог Volkswagen Jetta.

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