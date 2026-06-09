Современный интерьер и электрифицированная версия: дебютировал новый Volkswagen Caddy 2026 (фото)

Презентованы новые фургон и минивэн Volkswagen Caddy. Коммерческое семейство изменилось внешне и внутри, а также получило плагин-гибридную модификацию.

Обновленная модель уже выходит на европейский рынок. Цена Volkswagen Caddy Cargo стартует с 26 480 евро, а пассажирский вариант стоит от 34 201 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

В более дорогих версиях Volkswagen Caddy фары соединены диодной полосой Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Caddy 2026 рассекретили ранее. Авто получило более выразительный передний бампер и иные фары, которые в более дорогих версиях соединены диодной полосой. Как и раньше, модель предлагается в стандартной и удлиненной модификациях.

Плагин-гибрид Volkswagen Caddy может проехать 122 км на электротяге Фото: Volkswagen

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Салон Volkswagen Caddy претерпел более существенные изменения. Заменена передняя панель, цифровой щиток приборов стал стандартным, а центральный тачскрин вырос до 12,9 дюймов в диагонали. Также появились небольшой джойстик КПП, сенсорные кнопки климата, дополнительный порт USB-C и беспроводная зарядка смартфонов.

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Салон Volkswagen Caddy кардинально обновили Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Caddy 2026 получил улучшенную плагин-гибридную установку мощностью 204 л. с. с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором, которая позволяет проехать 122 км на электротяге. В линейке остаются 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 114 л. с., 2,0-литровые турбодизели мощностью 102 и 122 л. с.

Между прочим, на рынок выходит электромобиль Volkswagen ID.Unyx 07 за $16 200.

Также Фокус рассказывал о доступном минивене Suzuki с расходом 4,2 л на 100 км.