Современный интерьер и электрифицированная версия: дебютировал новый Volkswagen Caddy 2026 (фото)
Презентованы новые фургон и минивэн Volkswagen Caddy. Коммерческое семейство изменилось внешне и внутри, а также получило плагин-гибридную модификацию.
Обновленная модель уже выходит на европейский рынок. Цена Volkswagen Caddy Cargo стартует с 26 480 евро, а пассажирский вариант стоит от 34 201 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.
Дизайн Volkswagen Caddy 2026 рассекретили ранее. Авто получило более выразительный передний бампер и иные фары, которые в более дорогих версиях соединены диодной полосой. Как и раньше, модель предлагается в стандартной и удлиненной модификациях.Важно
Салон Volkswagen Caddy претерпел более существенные изменения. Заменена передняя панель, цифровой щиток приборов стал стандартным, а центральный тачскрин вырос до 12,9 дюймов в диагонали. Также появились небольшой джойстик КПП, сенсорные кнопки климата, дополнительный порт USB-C и беспроводная зарядка смартфонов.
Новый Volkswagen Caddy 2026 получил улучшенную плагин-гибридную установку мощностью 204 л. с. с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором, которая позволяет проехать 122 км на электротяге. В линейке остаются 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 114 л. с., 2,0-литровые турбодизели мощностью 102 и 122 л. с.
Между прочим, на рынок выходит электромобиль Volkswagen ID.Unyx 07 за $16 200.
Также Фокус рассказывал о доступном минивене Suzuki с расходом 4,2 л на 100 км.