Volkswagen Passat и Tiguan получили экономные версии с расходом 3,5 л на 100 км (фото)

В линейке Volkswagen Passat и Tiguan появились плагин-гибридные модификации ePro. Их запас хода превышает 1400 км.

Новые Volkswagen Tiguan L ePro и Passat ePro представили в Китае, ведь именно там будут выпускать плагин-гибриды. О них рассказали на сайте Autohome.

Запас хода седана составляет 1468 км Фото: autohome.com.cn

Плагин-гибридные Volkswagen Passat ePro и Tiguan L ePro оснащены 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 129 л. с. и 197-сильным электромотором.

Аккумуляторная батарея емкостью 22 кВт∙ч позволяет Volkswagen Tiguan L ePro проехать 143 км в электрическом режиме, а VW Passat ePro — 157 км. Комбинированный расход топлива составляет примерно 3,5 л на 100 км. С учетом 45-литрового бака общий запас хода на бензине и электротяге — 1423 и 1468 км, соответственно.

Volkswagen Tiguan L ePro Фото: autohome.com.cn

Отличить кроссовер Volkswagen Tiguan L ePro и седан Passat ePro (в Китае VW Passat до сих пор продается в четырех дверном исполнении) можно по измененной передней части с продолговатыми фарами и заглушкой на месте решетки радиатора.

В салоне заменили руль и установили три экрана на передней панели. Комплектацию пополнила система полуавтономного движения.

На передней панели установили три экрана Фото: autohome.com.cn

Цена Volkswagen Passat ePro составляет от 169 900 до 203 900 юаней ($23 600 — 28 300), а плагин-гибрид VW Tiguan стоит от 191 900 до 207 900 юаней ($26 700 — 28 900).

