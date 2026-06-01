Volkswagen Passat та Tiguan отримали економні версії з витратою 3,5 л на 100 км (фото)

У лінійці Volkswagen Passat та Tiguan з’явилися плагін-гібридні модифікації ePro. Їх запас ходу перевищує 1400 км.

Нові Volkswagen Tiguan L ePro та Passat ePro представили в Китаї, адже саме там випускатимуть плагін-гібриди. Про них розповіли на сайті Autohome.

Запас ходу седана становить 1468 км Фото: autohome.com.cn

Плагін-гібридні Volkswagen Passat ePro і Tiguan L ePro оснащені 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 129 к. с. та 197-сильним електромотором.

Акумуляторна батарея ємністю 22 кВт∙год дозволяє Volkswagen Tiguan L ePro проїхати 143 км в електричному режимі, а VW Passat ePro – 157 км. Комбінована витрата пального становить приблизно 3,5 л на 100 км. З у рахуванням 45-літрового баку загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1423 і 1468 км, відповідно.

Volkswagen Tiguan L ePro

Відрізнити кросовер Volkswagen Tiguan L ePro і седан Passat ePro (у Китаї VW Passat досі продають у чотири дверному виконанні) можна за зміненою передньою частиною з продовгуватими фарами і заглушкою на місці решітки радіатора.

У салоні замінили кермо та встановили три екрани на передній панелі. Комплектацію поповнила система напівавтономного руху.

На передній панелі встановили три екрани Фото: autohome.com.cn

Ціна Volkswagen Passat ePro становить від 169 900 до 203 900 юанів ($23 600 – 28 300), а плагін-гібрид VW Tiguan коштує від 191 900 до 207 900 юанів ($26 700 – 28 900).

