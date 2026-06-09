Сучасний інтер'єр і електрифікована версія: дебютував новий Volkswagen Caddy 2026 (фото)

Презентовано нові фургон та мінівен Volkswagen Caddy. Комерційне сімейство змінилося зовні та всередині, а також отримало плагін-гібридну модифікацію.

Оновлена модель вже виходить на європейський ринок. Ціна Volkswagen Caddy Cargo стартує з 26 480 євро, а пасажирський варіант коштує від 34 201 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

У дорожчих версіях Volkswagen Caddy фари з'єднані діодною смугою Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Caddy 2026 розсекретили раніше. Авто отримало виразніший передній бампер та інакші фари, які в дорожчих версіях з'єднані діодною смугою. Як і раніше, модель пропонують у стандартній та подовженій модифікаціях.

Плагін-гібрид Volkswagen Caddy може проїхати 122 км на електротязі Фото: Volkswagen

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Салон Volkswagen Caddy зазнав суттєвіших змін. Замінено передню панель, цифровий щиток приладів став стандартним, а центральний тачскрін зріс до 12,9 дюймів у діагоналі. Також з'явилися невеликий джойстик КПП, сенсорні кнопки клімату, додатковий порт USB-C і бездротова зарядка смартфонів.

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Салон Volkswagen Caddy кардинально оновили Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Caddy 2026 отримав покращену плагін-гібридну установку потужністю 204 к. с. з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором, яка дозволяє проїхати 122 км на електротязі. У лінійці залишаються 1,5-літровий бензиновий турбомотор на 114 к. с., 2,0-літрові турбодизелі потужністю 102 і 122 к. с.

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