Новый VW Polo и CUPRA для молодежи: стартовало производство недорогих электромобилей (фото)
Новые Volkswagen ID.Polo и CUPRA Raval поступили в производство. Доступные электрокары имеют запас хода до 450 км.
Электромобили Volkswagen Polo и CUPRA Raval собирают на предприятии SEAT & CUPRA в Мартуреле близ Барселоны. Старт производству дали СЕО Volkswagen Group Оливер Блюме и премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом сообщается на сайте немецкого концерна.
CUPRA Raval и Volkswagen ID.Polo — представители нового семейства доступных компактных электромобилей для города. В их основе лежит платформа МЕВ21. Вскоре к ним присоединится электрокроссовер Skoda Epiq. Цена Volkswagen Polo стартует с 25 000 евро, а CUPRA Raval — с 26 тыс.Важно
Электрокары достигают примерно 4 метра в длину. Внешность и интерьер VW ID.Polo более сдержанные тогда, как дизайн CUPRA Raval более выразительный и яркий.
Оба электромобиля предлагаются в стандартных версиях мощностью 116, 135 и 211 л. с., а также в заряженных 223-сильных вариантах CUPRA Raval VZ и Volkswagen ID.Polo GTI, которые стартуют до сотни за 6,8 с. На выбор доступны батареи емкостью 38 и 52 кВт∙ч, а запас хода электрокаров достигает 450 км.
Между прочим, на рынок вышел электромобиль Volkswagen ID.Unyx 07 за $16 200.
Также Фокус рассказывал о новом флагманском кроссовере CUPRA.