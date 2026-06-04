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Новый VW Polo и CUPRA для молодежи: стартовало производство недорогих электромобилей (фото)

электромобили Volkswagen
Концерн Volkswagen запустил в производство доступные электрокары | Фото: Volkswagen

Новые Volkswagen ID.Polo и CUPRA Raval поступили в производство. Доступные электрокары имеют запас хода до 450 км.

Электромобили Volkswagen Polo и CUPRA Raval собирают на предприятии SEAT & CUPRA в Мартуреле близ Барселоны. Старт производству дали СЕО Volkswagen Group Оливер Блюме и премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом сообщается на сайте немецкого концерна.

Volkswagen ID.Polo
Volkswagen ID.Polo
Фото: Volkswagen

CUPRA Raval и Volkswagen ID.Polo — представители нового семейства доступных компактных электромобилей для города. В их основе лежит платформа МЕВ21. Вскоре к ним присоединится электрокроссовер Skoda Epiq. Цена Volkswagen Polo стартует с 25 000 евро, а CUPRA Raval — с 26 тыс.

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Электрокары достигают примерно 4 метра в длину. Внешность и интерьер VW ID.Polo более сдержанные тогда, как дизайн CUPRA Raval более выразительный и яркий.

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CUPRA Raval
CUPRA Raval
Фото: Volkswagen

Оба электромобиля предлагаются в стандартных версиях мощностью 116, 135 и 211 л. с., а также в заряженных 223-сильных вариантах CUPRA Raval VZ и Volkswagen ID.Polo GTI, которые стартуют до сотни за 6,8 с. На выбор доступны батареи емкостью 38 и 52 кВт∙ч, а запас хода электрокаров достигает 450 км.

Между прочим, на рынок вышел электромобиль Volkswagen ID.Unyx 07 за $16 200.

Также Фокус рассказывал о новом флагманском кроссовере CUPRA.