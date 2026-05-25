Новый флагман: CUPRA готовит стильный спортивный кроссовер (фото)

В линейке CUPRA появится новый спортивный кроссовер. Модель с ярким дизайном предложат в электрифицированных версиях.

Кроссовер CUPRA уже в разработке и появится в ближайшие годы. Об этом заявил изданию Autocar CEO испанского бренда Маркус Гаупт.

Он подтвердил, что флагманская модель будет серийным вариантом прошлогоднего концепта CUPRA Tindaya. 4,7-метровое авто бросит вызов BMW X3/iX3 и Mercedes GLC. Стоимость составит примерно 70 000 евро.

Концепт CUPRA Tindaya Фото: Cupra

Ожидается, что серийный кроссовер CUPRA Tindaya сохранит яркий динамичный стиль прототипа с выраженным "носом", раскосыми фарами, расширенными крыльями и высокой оконной линией.

В основе CUPRA Tindaya будет лежать новая модульная платформа SSP. Ее особенность в том, что она поддерживает как чисто электрические установки, так и гибридные версии с двигателями внутреннего сгорания.

Маркус Хаупт признался, что пока в CUPRA не определились, какие именно моторы получит новый кроссовер. Концепт CUPRA Tindaya представлял собой 490-сильный плагин-гибрид с двумя электромоторами и бензиновым генератором. Заявленный запас хода — 1000 км.

