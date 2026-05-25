Новий флагман: CUPRA готує стильний спортивний кросовер (фото)

У лінійці CUPRA з'явиться новий спортивний кросовер. Модель з яскравим дизайном запропонують в електрифікованих версіях.

Кросовер CUPRA вже в розробці і з'явиться в найближчі роки. Про це заявив виданню Autocar CEO іспанського бренду Маркус Гаупт.

Він підтвердив, що флагманська модель буде серійним варіантом торішнього концепту CUPRA Tindaya. 4,7-метрове авто кине виклик BMW X3/iX3 та Mercedes GLC. Вартість складе приблизно 70 000 євро.

Концепт CUPRA Tindaya Фото: Cupra

Очікується, що серійний кросовер CUPRA Tindaya збереже яскравий динамічний стиль прототипу з вираженим "носом", розкосими фарами, розширеними крилами і високою віконною лінією.

В основі CUPRA Tindaya лежатиме нова модульна платформа SSP. Її особливість у тому, що вона підтримує як чисто електричні установки, так і гібридні версії з двигунами внутрішнього згоряння.

Маркус Гаупт зізнався, що поки в CUPRA не визначилися, які саме мотори отримає новий кросовер. Концепт CUPRA Tindaya був 490-сильним плагін-гібридом із двома електромоторами і бензиновим генератором. Заявлений запас ходу — 1000 км.

