Іспанський автобренд готує потужного конкурента Tiguan (фото)

На трасі в Нюрбургринзі (Німеччина) помічено прототип нової версії кросовера Terramar від іспанського автовиробника CUPRA. Його доставили туди і назад у гараж на причепі, сховавши під чохлом.

Спостерігачі зазначають, що зовні новинка поки що майже не відрізняється від стандартного Terramar, проте деталі видають її справжній характер, пише Аutoevolution. Це може бути CUPRA Terramar Extreme, спортивна версія кросовера з 2,5-літровим п'ятициліндровим двигуном Audi Sport.

На тестування авто привезли, сховавши його під чохлом

На відміну від попередньої моделі, у цієї колеса більші, а кліренс нижчий. У неї також чотири патрубки вихлопної системи, що стирчать з-під заднього дифузора. На авто помічені потужні гальма з фірмовими червоними супортами CUPRA.

Якщо це дійсно та спортивна версія, про яку ходить багато чуток, то передбачається, що фінальна серійна модель відрізнятиметься від простіших варіантів видозміненими переднім і заднім бамперами, новими, більш легкими спортивними дисками, ексклюзивним оздобленням і оббивкою салону, а також ковшоподібними сидіннями.

Щодо "начинки" під капотом, то, на думку фотографів-шпигунів, це може бути п'ятициліндровий двигун, взятий безпосередньо з портфоліо Audi Sport. У CUPRA Formentor VZ5, наприклад, 2,5-літровий турбований п'ятициліндровий двигун розвиває 385 к. с. (390 к. с. / 287 кВт) і 480 Нм крутного моменту. Для розгону від 0 до 100 км/год потрібно 4,2 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

За попередньою інформацією, нова топова версія може отримати модернізований 2,0-літровий турбодвигун потужністю близько 329 к.с. У разі, якщо це підтвердиться, Terramar автоматично стане одним із найпотужніших кросоверів у своєму сегменті, склавши гідну конкуренцію VW Tiguan R, який також готується до оновлення.

Поки що про те, якою ж буде спортивна версія цього авто, залишається тільки здогадуватися, оскільки автобренд тримає інтригу. Однак поява новинки на тестах натякає на те, що прем'єра вже близько.

