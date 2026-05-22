Испанский автобренд готовит мощного конкурента Tiguan (фото)

На трассе в Нюрбургринге (Германия) замечен прототип новой версии кроссовера Terramar от испанского автопроизводителя CUPRA. Его доставили туда и обратно в гараж на прицепе, спрятав под чехлом.

Наблюдатели отмечают, что снаружи новинка пока почти не отличается от стандартного Terramar, однако детали выдают ее подлинный характер, пишет Аutoevolution. Это может быть CUPRA Terramar Extreme, спортивная версия кроссовера с 2,5-литровым пятицилиндровым двигателем Audi Sport.

В отличие от предыдущей модели, у этой колеса больше, а клиренс ниже. У нее также четыре патрубка выхлопной системы, торчащие из-под заднего диффузора. На авто замечены мощные тормоза с фирменными красными суппортами CUPRA.

Если это действительно та спортивная версия, о которой ходит много слухов, то предполагается, что финальная серийная модель будет отличаться от более простых вариантов видоизмененными передним и задним бамперами, новыми более легкими спортивными дисками, эксклюзивной отделкой и обивкой салона, а также ковшеобразными сидениями.

Что касается "начинки" под капотом, то, по мнению фотографов-шпионов, это может быть пятицилиндровый двигатель, взятый непосредственно из портфолио Audi Sport. В CUPRA Formentor VZ5, например, 2,5-литровый турбированный пятицилиндровый двигатель развивает 385 л.с. (390 л.с./287 кВт) и 480 Нм крутящего момента. Для разгона от 0 до 100 км/ч требуется 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

По предварительной информации, новая топовая версия может получить модернизированный 2,0-литровый турбодвигатель мощностью около 329 л.с. В случае, если это подтвердится, Terramar автоматически станет одним из самых мощных кроссоверов в своем сегменте, составив достойную конкуренцию VW Tiguan R, который также готовится к обновлению.

Пока что о том, какой же будет спортивная версия этого авто, остается только догадываться, поскольку автобренд держит интригу. Однако появление новинки на тестах намекает на то, что премьера уже близко.

