С трека — на дорогу: CUPRA превратила гоночное авто в серийную модель (фото)

Заряженный хэтчбек CUPRA Leon получил экстремальную версию VZ TCR. 325-сильное авто стартует до сотни за 5,6 с и развивает более 250 км/ч.

Новый CUPRA Leon VZ TCR выпустят лимитированной серией из 499 авто и выведут на рынок во второй половине 2026 года. Подробности автомобиля раскрыли на официальном сайте испанского бренда.

Название хэтчбека намекает, что он получил технологии от гоночного CUPRA Leon TCR. Его 2,0-литровый турбомотор после доработки развивает 325 л. с. и 420 Нм. Это самый мощный переднеприводный CUPRA/SEAT Leon в истории.

Заряженный хэтчбек оснащен 325-сильным турбомотором Фото: Cupra

С 7-ступенчатым роботом DSG разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с. Максимальная скорость пока не раскрывается, однако известно, что она не ограничена электроникой, то есть превышает 250 км/ч.

Кроме того, новый CUPRA Leon VZ TCR получил медный спортивный выхлоп, подвеску с адаптивными амортизаторами и улучшенные тормоза от Akebono.

Отличить вариант TCR от стандартного CUPRA Leon можно по новым обвесом, диффузором, и спойлером. Кроме того, установили карбоновые зеркала и особые колесные диски, а боковины украсили графикой.

В салоне CUPRA Leon VZ TCR установили спортивные передние сиденья. Задние же кресла при необходимости можно снять, чтобы облегчить авто.

