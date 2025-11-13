Із треку — на дорогу: CUPRA перетворила гоночне авто на серійну модель (фото)
Заряджений хетчбек CUPRA Leon отримав екстремальну версію VZ TCR. 325-сильне авто стартує до сотні за 5,6 с і розвиває понад 250 км/год.
Новий CUPRA Leon VZ TCR випустять лімітованою серією із 499 авто і виведуть на ринок у другій половині 2026 року. Подробиці автомобіля розкрили на офіційному сайті іспанського бренду.
Назва хетчбека натякає, що він отримав технології від гоночного CUPRA Leon TCR. Його 2,0-літровий турбомотор після доопрацювання розвиває 325 к. с. та 420 Нм. Це найпотужніший передньопривідний CUPRA/SEAT Leon в історії.
Із 7-ступінчастим роботом DSG розгін до 100 км/год займає 5,6 с. Максимальну швидкість поки не розкривають, проте відомо, що вона пне обмежена електронікою, тобто перевищує 250 км/год.Важливо
Крім того, новий CUPRA Leon VZ TCR отримав мідний спортивний вихлоп, підвіску з адаптивними амортизаторами та покращені гальма від Akebono.
Відрізнити варіант TCR від стандартного CUPRA Leon можна за новими обвісом, дифузором, та спойлером. Крім того, встановили карбонові дзеркала та особливі колісні диски, а боковини прикрасили графікою.
У салоні CUPRA Leon VZ TCR встановили спортивні передні сидіння. Задні ж крісла за потреби можна зняти, аби полегшити авто.
