Із треку — на дорогу: CUPRA перетворила гоночне авто на серійну модель (фото)

Заряджений хетчбек CUPRA Leon отримав екстремальну версію VZ TCR. 325-сильне авто стартує до сотні за 5,6 с і розвиває понад 250 км/год.

Новий CUPRA Leon VZ TCR випустять лімітованою серією із 499 авто і виведуть на ринок у другій половині 2026 року. Подробиці автомобіля розкрили на офіційному сайті іспанського бренду.

Назва хетчбека натякає, що він отримав технології від гоночного CUPRA Leon TCR. Його 2,0-літровий турбомотор після доопрацювання розвиває 325 к. с. та 420 Нм. Це найпотужніший передньопривідний CUPRA/SEAT Leon в історії.

Заряджений хетчбек оснащений 325-сильним турбомотором Фото: Cupra

Із 7-ступінчастим роботом DSG розгін до 100 км/год займає 5,6 с. Максимальну швидкість поки не розкривають, проте відомо, що вона пне обмежена електронікою, тобто перевищує 250 км/год.

Крім того, новий CUPRA Leon VZ TCR отримав мідний спортивний вихлоп, підвіску з адаптивними амортизаторами та покращені гальма від Akebono.

Відрізнити варіант TCR від стандартного CUPRA Leon можна за новими обвісом, дифузором, та спойлером. Крім того, встановили карбонові дзеркала та особливі колісні диски, а боковини прикрасили графікою.

У салоні CUPRA Leon VZ TCR встановили спортивні передні сидіння. Задні ж крісла за потреби можна зняти, аби полегшити авто.

