Понад 600 сил і максимальні 300 км/год: дебютував шалений кросовер CUPRA (фото)

Кросовер CUPRA Formentor отримав надпотужну заряджену версію. Авто оснащене 635-сильним турбомотором і отримало карбонові деталі.

Тюнінг CUPRA Formentor виконало відоме німецьке ательє ABT Sportsline і всього випустять тільки 30 таких автомобілів. Про це повідомляється на сайті компанії.

Потужність кросовера зросла до 635 сил Фото: ABT

За основу взяли топовий кросовер CUPRA Formentor VZ5 із 2,5-літровим п'ятициліндровим турбомотором. Завдяки новим турбіні та інтеркулеру, а також впорскуванню водно-етанолової суміші потужність зросла з 390 до 635 к. с., а піковий крутний момент — із 480 до 700 Н∙м.

Максимальна швидкість ABT CUPRA Formentor VZ5 обмежена на позначці 300 км/год. Час розгону до 100 км/год поки не розкрили, але він точно менший за 4 секунди. Зате відома середня витрата пального — 10,1 л на 100 км. Крім того, кросовер отримав нову спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами.

Випустять лише 30 заряджених кросоверів Фото: ABT

Зовні ABT CUPRA Formentor VZ5 майже не відрізняється від стандартної моделі. Його обвіс став карбоновим, а на даху збільшили спойлер. У салоні з'явилися нові килимки та кнопка запуску двигуна, а вентиляційні дефлектори прикрасили декором.

