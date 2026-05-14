Более 600 сил и максимальные 300 км/ч: дебютировал безумный кроссовер CUPRA (фото)

Кроссовер CUPRA Formentor получил сверхмощную заряженную версию. Авто оснащено 635-сильным турбомотором и получило карбоновые детали.

Тюнинг CUPRA Formentor выполнило известное немецкое ателье ABT Sportsline и всего выпустят только 30 таких автомобилей. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: ABT

За основу взяли топовый кроссовер CUPRA Formentor VZ5 с 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором. Благодаря новым турбине и интеркулеру, а также впрыску водно-этаноловой смеси мощность выросла с 390 до 635 л. с., а пиковый крутящий момент — с 480 до 700 Н∙м.

Максимальная скорость ABT CUPRA Formentor VZ5 ограничена на отметке 300 км/ч. Время разгона до 100 км/ч пока не раскрыли, но оно точно меньше 4 секунд. Зато известен средний расход топлива — 10,1 л на 100 км. Кроме того, кроссовер получил новую спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами.

Фото: ABT

Внешне ABT CUPRA Formentor VZ5 почти не отличается от стандартной модели. Его обвес стал карбоновым, а на крыше увеличили спойлер. В салоне появились новые коврики и кнопка запуска двигателя, а вентиляционные дефлекторы украсили декором.

