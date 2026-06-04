Новий VW Polo і CUPRA для молоді: стартувало виробництво недорогих електромобілів (фото)

Нові Volkswagen ID.Polo та CUPRA Raval надійшли у виробництво. Доступні електрокари мають запас ходу до 450 км.

Електромобілі Volkswagen Polo і CUPRA Raval збирають на підприємстві SEAT & CUPRA в Мартурелі поблизу Барселони. Старт виробництву дали СЕО Volkswagen Group Олівер Блюме та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Про це повідомляється на сайті німецького концерну.

Volkswagen ID.Polo Фото: Volkswagen

CUPRA Raval і Volkswagen ID.Polo — представники нового сімейства доступних компактних електромобілів для міста. У їх основі лежить платформа МЕВ21. Невдовзі до них доєднається електрокросовер Skoda Epiq. Ціна Volkswagen Polo стартує з 25 000 євро, а CUPRA Raval — з 26 тис.

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Електрокари сягають приблизно 4 метри завдовжки. Зовнішність та інтер'єр VW ID.Polo більш стримані тоді, як дизайн CUPRA Raval виразніший та яскравіший.

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CUPRA Raval Фото: Volkswagen

Обидва електромобілі пропонують у стандартних версіях потужністю 116, 135 та 211 к. с., а також у заряджених 223-сильних варіантах CUPRA Raval VZ і Volkswagen ID.Polo GTI, які стартують до сотні за 6,8 с. На вибір доступні батареї ємністю 38 та 52 кВт∙год, а запас ходу електрокарів сягає 450 км.

Між іншим, на ринок вийшов електромобіль Volkswagen ID.Unyx 07 за $16 200.

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