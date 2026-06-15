Німецька якість: виявлено 20-річний Volkswagen Passat із пробігом мільйон кілометрів (фото)

Універсал Volkswagen Passat 2006 року з Румунії продемонстрував чудову витривалість. Авто вже подолало мільйон кілометрів і продовжує експлуатуватися.

Volkswagen Passat B6 з величезним пробігом виявили в румунському місті Тирговіште. Про це повідомляє видання Newsweek.

Дизельний універсал VW Passat 1,9 TDI є корпоративним авто в компанії і саме тому долає великі дистанції. У середньому він проїжджав по 50 000 км за рік.

Фото: newsweek

Пробіг на одометрі дійшов до 999 999 км, після чого обнулився. Автомобіль не припинили експлуатувати, адже він у непоганому стані. Водій цінує універсал Volkswagen Passat за просторий салон і малу витрату пального: 70-літрового бака вистачає на 1000 км.

Запорукою довговічності та витривалості стало регулярне технічне обслуговування з заміною моторної оливи та розхідників. 1,9-літровий турбодизель потужністю 105 к. с. досі рідний, як і 6-ступінчаста механічна КПП.

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Цей силовий агрегат вважається дуже надійним і за весь час експлуатації лише на пробігу 350 000 км довелося замінити розподільчий вал та штовхачі клапанів. Крім того, Volkswagen Passat B6 отримав нове зчеплення.

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