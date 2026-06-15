Немецкое качество: обнаружен 20-летний Volkswagen Passat с пробегом в миллион километров (фото)

Универсал Volkswagen Passat 2006 года выпуска из Румынии продемонстрировал отличную выносливость. Автомобиль уже преодолел миллион километров и продолжает эксплуатироваться.

Volkswagen Passat B6 с огромным пробегом обнаружили в румынском городе Тырговиште. Об этом сообщает издание Newsweek.

Дизельный универсал VW Passat 1,9 TDI является служебным автомобилем компании и именно поэтому преодолевает большие расстояния. В среднем он проезжал по 50 000 км в год.

Фото: newsweek

Пробег на одометре достиг 999 999 км, после чего обнулился. Автомобиль не перестали эксплуатировать, ведь он в неплохом состоянии. Водитель ценит универсал Volkswagen Passat за просторный салон и низкий расход топлива: 70-литрового бака хватает на 1000 км.

Залогом долговечности и надежности стало регулярное техническое обслуживание с заменой моторного масла и расходных материалов. 1,9-литровый турбодизель мощностью 105 л. с. до сих пор стоит в оригинальной комплектации, как и 6-ступенчатая механическая коробка передач.

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Этот силовой агрегат считается очень надёжным, и за всё время эксплуатации только на пробеге 350 000 км пришлось заменить распределительный вал и толкатели клапанов. Кроме того, Volkswagen Passat B6 получил новое сцепление.

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