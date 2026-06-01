Завидная выносливость: Rolls-Royce Phantom проехал 775 тыс. км всего за семь лет (видео)

Rolls-Royce Phantom 2019 года продемонстрировал отличную надежность. Роскошное авто проехало 775 400 км и его продолжают эксплуатировать.

Владелец не жалеет Rolls-Royce Phantom и активно путешествует на нем, однако дорогой седан никогда не подводил даже в самых сложных условиях. Об этом рассказывает сайт Autoevolution.

Этот Rolls-Royce Phantom принадлежит миллионеру из Лихтенштейна, который любит экстремальные автопробеги. На авто он путешествовал по пустыне Сахара, Сибири и зимней Скандинавии и никогда не имел проблем, даже несмотря на то, что иногда приходилось заправляться не лучшим топливом.

Владелец регулярно обслуживает Rolls-Royce Phantom — плановые ТО проводят раз в 16 000 км, как рекомендует производитель. В данном случае это раз в два-три месяца. Первые четыре года авто обслуживали по гарантии, а теперь приходится платить по 3000 долларов.

Двигатель V12 твин-турбо и коробка передач Rolls-Royce Phantom родные. Единственной неисправностью за все время эксплуатации стала поломка доводчика дверей.

Авто проехало через пустыню Сахара Фото: скриншот / YouTube

Теперь в планах довести пробег Rolls-Royce Phantom до миллиона километров. Примечательно, что ранее его владелец преодолел 1,1 млн км на Maybach 62 и 500 000 км на BMW 7 Series.

