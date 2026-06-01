Завидна витривалість: Rolls-Royce Phantom проїхав 775 тис. км усього за сім років (відео)

Rolls-Royce Phantom 2019 року продемонстрував чудову надійність. Розкішне авто проїхало 775 400 км і його продовжують експлуатувати.

Власник не жаліє Rolls-Royce Phantom і активно мандрує на ньому, проте дорогий седан ніколи не підводив навіть у найскладніших умовах. Про це розповідає сайт Autoevolution.

Цей Rolls-Royce Phantom належить мільйонерові з Ліхтенштейну, який любить екстремальні автопробіги. На авто він подорожував пустелею Сахара, Сибіром та зимовою Скандинавією і ніколи не мав проблем, навіть попри те, що іноді доводилося заправлятися не найкращим пальним.

Власник регулярно обслуговує Rolls-Royce Phantom – планові ТО проводять раз на 16 000 км, як рекомендує виробник. У даному випадку це раз на два-три місяці. Перші чотири роки авто обслуговували за гарантією, а тепер доводиться платити по 3000 доларів.

Двигун V12 твін-турбо та коробка передач Rolls-Royce Phantom рідні. Єдиною несправністю за весь час експлуатації стала поломка доводчика дверей.

Авто проїхало через пустелю Сахара Фото: скриншот / YouTube

Тепер у планах довести пробіг Rolls-Royce Phantom до мільйона кілометрів. Примітно, що раніше його власник подолав 1,1 млн км на Maybach 62 та 500 000 км на BMW 7 Series.

