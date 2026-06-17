Собрат VW Polo: электрокроссовер Volkswagen за 28 000 евро показали до презентации (фото)

В сеть попали фотографии Volkswagen ID.Cross. Недорогой компактный электрокроссовер будет иметь запас хода более 400 км.

Новый Volkswagen ID.Cross будет представлен осенью и поступит в продажу до конца года. Впрочем, на странице cochespias1 в Instagram уже появились фотографии электромобиля.

Запас хода Volkswagen ID.Cross составит 436 км Фото: instagram.com/cochespias1

Электрокроссовер внешне почти не изменится по сравнению с прошлогодним предсерийным концептом. У него высокий капот, а большие фары и узкие задние фонари соединены светодиодными полосами.

Электромобиль Volkswagen ID.Cross является "собратьем" новых моделей Volkswagen ID.Polo и Skoda Epiq, поскольку построен на той же платформе MEB+. Стартовая цена Volkswagen ID.Cross составит примерно 28 000 евро. Некоторые характеристики автомобиля уже известны.

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В салоне на передней панели установили два экрана Фото: instagram.com/cochespias1

Габариты Volkswagen ID.Cross 2027:

длина — 4153 мм;

ширина — 1794 мм;

высота — 1581 мм;

колесная база — 2601 мм;

масса — 1539–1548 кг.

В салоне Volkswagen ID.Cross установлены цифровая приборная панель и 12,9-дюймовый сенсорный экран, однако есть и физические переключатели. Объём основного багажника составляет 475–1340 л, а переднего — 22 л.

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Базовая комплектация Volkswagen ID.Cross включает 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеру. Топовая версия дополнительно оснащена матричными фарами и бесключевым доступом.

Объем багажника составляет 475–1340 л Фото: instagram.com/cochespias1

Электрокроссовер будет предлагаться в модификациях мощностью 116, 135 и 211 к. с., а максимальная скорость будет ограничена на отметке 160 км/ч. На выбор будут доступны аккумуляторы емкостью 37 и 52 кВт∙ч: запас хода составит от 312 до 436 км. Быстрая зарядка до 80% (мощностью до 105 кВт) займет 24 минуты.

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