Собрат VW Polo: электрокроссовер Volkswagen за 28 000 евро показали до презентации (фото)
В сеть попали фотографии Volkswagen ID.Cross. Недорогой компактный электрокроссовер будет иметь запас хода более 400 км.
Новый Volkswagen ID.Cross будет представлен осенью и поступит в продажу до конца года. Впрочем, на странице cochespias1 в Instagram уже появились фотографии электромобиля.
Электрокроссовер внешне почти не изменится по сравнению с прошлогодним предсерийным концептом. У него высокий капот, а большие фары и узкие задние фонари соединены светодиодными полосами.
Электромобиль Volkswagen ID.Cross является "собратьем" новых моделей Volkswagen ID.Polo и Skoda Epiq, поскольку построен на той же платформе MEB+. Стартовая цена Volkswagen ID.Cross составит примерно 28 000 евро. Некоторые характеристики автомобиля уже известны.
Габариты Volkswagen ID.Cross 2027:
- длина — 4153 мм;
- ширина — 1794 мм;
- высота — 1581 мм;
- колесная база — 2601 мм;
- масса — 1539–1548 кг.
В салоне Volkswagen ID.Cross установлены цифровая приборная панель и 12,9-дюймовый сенсорный экран, однако есть и физические переключатели. Объём основного багажника составляет 475–1340 л, а переднего — 22 л.Важно
Базовая комплектация Volkswagen ID.Cross включает 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеру. Топовая версия дополнительно оснащена матричными фарами и бесключевым доступом.
Электрокроссовер будет предлагаться в модификациях мощностью 116, 135 и 211 к. с., а максимальная скорость будет ограничена на отметке 160 км/ч. На выбор будут доступны аккумуляторы емкостью 37 и 52 кВт∙ч: запас хода составит от 312 до 436 км. Быстрая зарядка до 80% (мощностью до 105 кВт) займет 24 минуты.
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