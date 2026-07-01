Электрический Tiguan: преемника Volkswagen ID.4 заметили во время испытаний (фото)

Volkswagen ID.4 ждет основательная модернизация. Электрокроссовер не только обновят, но и переименуют в Tiguan.

Новый Volkswagen ID.Tiguan представят в конце этого года, а его продажи начнутся в начале 2027 года. Бензиновый VW Tiguan никуда не исчезнет и будет выпускаться параллельно. А пока электрокроссовер заметили во время испытаний в немецких Альпах, и на сайте Carscoops появились его шпионские фото.

Volkswagen ID.Tiguan получит новые кузовные панели и оптику Фото: carscoops.com

Тестовый электромобиль Volkswagen ID.Tiguan не был замаскирован камуфляжной пленкой, поэтому его дизайн можно рассмотреть. Силуэт VW ID.4 не изменился, зато были установлены новые фары, задние фонари, бамперы и все пять дверей. Дизайн выполнен в духе новых моделей Volkswagen ID. Polo и ID.3 Neo.

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Салон Volkswagen ID.Tiguan на фото не виден, однако известно, что он также претерпит существенные изменения. Стоит ожидать нового рулевого колеса, приборной панели и дисплеев, а также большего количества физических переключателей.

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Для электромобиля готовят батареи большей емкости Фото: carscoops.com

В основе автомобиля будет лежать усовершенствованная платформа МЕВ+. Ожидается, что новый Volkswagen ID.Tiguan получит более мощный базовый электродвигатель мощностью 190 сил и будет оснащен несколько более ёмкими аккумуляторами ёмкостью 58 и 79 кВт∙ч. Кроме того, он будет поддерживать более быструю зарядку мощностью 183 кВт.

Кстати, недавно был представлен младший брат VW ID.Tiguan — электрокроссовер за 28 000 евро.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в Украине появился мощный электрокроссовер от Honda и General Motors.