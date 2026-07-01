Электрический Tiguan: преемника Volkswagen ID.4 заметили во время испытаний (фото)
Volkswagen ID.4 ждет основательная модернизация. Электрокроссовер не только обновят, но и переименуют в Tiguan.
Новый Volkswagen ID.Tiguan представят в конце этого года, а его продажи начнутся в начале 2027 года. Бензиновый VW Tiguan никуда не исчезнет и будет выпускаться параллельно. А пока электрокроссовер заметили во время испытаний в немецких Альпах, и на сайте Carscoops появились его шпионские фото.
Тестовый электромобиль Volkswagen ID.Tiguan не был замаскирован камуфляжной пленкой, поэтому его дизайн можно рассмотреть. Силуэт VW ID.4 не изменился, зато были установлены новые фары, задние фонари, бамперы и все пять дверей. Дизайн выполнен в духе новых моделей Volkswagen ID. Polo и ID.3 Neo.Важно
Салон Volkswagen ID.Tiguan на фото не виден, однако известно, что он также претерпит существенные изменения. Стоит ожидать нового рулевого колеса, приборной панели и дисплеев, а также большего количества физических переключателей.
В основе автомобиля будет лежать усовершенствованная платформа МЕВ+. Ожидается, что новый Volkswagen ID.Tiguan получит более мощный базовый электродвигатель мощностью 190 сил и будет оснащен несколько более ёмкими аккумуляторами ёмкостью 58 и 79 кВт∙ч. Кроме того, он будет поддерживать более быструю зарядку мощностью 183 кВт.
Кстати, недавно был представлен младший брат VW ID.Tiguan — электрокроссовер за 28 000 евро.
Кроме того, "Фокус" сообщал, что в Украине появился мощный электрокроссовер от Honda и General Motors.