Новый шведский электрокроссовер бросит вызов Audi Q6 и BMW iX3 (фото)

Модельный ряд Polestar 4 будет расширен. К купе-кроссоверу присоединится более практичная семейная версия модели — SUV.

Новый кроссовер Polestar 4 поступит в продажу с 4 сентября, а пока опубликованы официальные тизеры электрокроссовера. Первые подробности о новой модели раскрыты на сайте шведского автопроизводителя.

SUV Polestar 4 отличается дизайном задней части Фото: Polestar

Электромобиль Polestar 4 SUV отличается от купе-кроссовера дизайном задней части с меньшим углом наклона стоек крыши. Кроме того, он получил заднее стекло и боковые окна, которых нет у его собратья. Размеры, скорее всего, останутся прежними: 4,84 м в длину и 2 м в ширину при колесной базе 3 м.

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Салон и багажник кроссовера Polestar 4 станут немного просторнее, а вот компоновка приборной панели с двумя экранами останется без изменений. Сохранятся и силовые установки — заднеприводная мощностью 276 сил и полноприводная мощностью 552 сил. Батарея емкостью 102 кВт∙ч обеспечит запас хода до 630 км.

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Электрокроссовер получит заднее стекло Фото: Polestar

Электрокроссовер Polestar 4 SUV будут производить на заводе в Пусане (Южная Корея). Новая модель составит конкуренцию Audi Q6 e-tron, BMW iX3 и Mercedes GLC EQ.

Кстати, недавно были опубликованы фотографии первого электромобиля Bentley. Это будет мощный кроссовер.

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