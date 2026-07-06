Роскошный и мощный: раскрыты подробности первого электромобиля Bentley (видео)

Bentley готовится представить свою первую электрическую модель. Это будет мощный кроссовер Torcal с запасом хода более 600 км.

Новый Bentley Torcal дебютирует в сентябре и станет четвертой моделью в линейке британского бренда. Электрокроссовер назвали в честь испанского заповедника Торкаль-де-Антекера. Первые фотографии автомобиля были опубликованы на официальном сайте Bentley.

На фото видна задняя часть Bentley Torcal с удлиненными фонарями и спойлером на крыше. Кроме того, ранее кроссовер видели во время тестов: несмотря на камуфляж, можно разглядеть его силуэт и крупные фары.

На фото видны тонкие фары и спойлер Фото: Bentley

Разработчики утверждают, что электрокроссовер станет настоящим Bentley — быстрым, комфортабельным и роскошным внутри. Известно, что его цена будет сопоставима с Bentley Bentayga (примерно 200 000 долларов), однако он будет немного компактнее.

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Кроссовер Bentley Torcal станет "собратом" электромобиля Porsche Cayenne, поскольку будет использовать его платформу PPE. Это означает, что для него будут предложены силовые установки мощностью до 1150 к. с.

Новый Bentley Torcal был замечен во время испытаний Фото: autoevolution.com Фото: autoevolution.com

Батарея емкостью 108 кВт∙ч обеспечит запас хода более 600 км и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 350 кВт. Также стоит ожидать, что первый электромобиль Bentley получит управляемые задние колеса и пневмоподвеску.

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