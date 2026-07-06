Розкішний і потужний: розкрито подробиці першого електромобіля Bentley (відео)

Bentley готується презентувати свою першу електричну модель. Це буде потужний кросовер Torcal із запасом ходу понад 600 км.

Новий Bentley Torcal дебютує у вересні та стане четвертою моделлю в лінійці британського бренду. Електрокросовер назвали на честь іспанського заповідника Торкаль де Антекера. Перші зображення авто опублікували на офіційному сайті Bentley.

На фото видно задню частину Bentley Torcal з продовгуватими ліхтарями та спойлером на даху. Крім того, раніше кросовер бачили під час тестів: попри камуфляж, можна розгледіти його силует та крупні фари.

На фото видно тонкі ліхтарі і спойлер Фото: Bentley

Розробники стверджують, що електрокросовер буде справжнім Bentley — швидким, комфортабельним та розкішним усередині. Відомо, що він коштуватиме на рівні Bentley Bentayga (приблизно $200 000), проте буде дещо компактнішим.

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Кросовер Bentley Torcal буде побратимом електричного Porsche Cayenne, адже використовуватиме його платформу РРЕ. Це значить, що йому запропонують силові установки потужністю до 1150 к. с.

Новий Bentley Torcal бачили під час тестів Фото: autoevolution.com Фото: autoevolution.com

Батарея ємністю 108 кВт∙год забезпечить запас ходу понад 600 км та підтримуватиме швидку зарядку потужністю 350 кВт. Також варто очікувати, що перший електромобіль Bentley отримає керовані задні колеса та пневмопідвіску.

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