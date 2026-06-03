Свіжий дизайн і 780 сил: представлено новий флагманський Bentley (фото)

Презентовано новий Bentley Flying Spur. Розкішний седан змінився зовні та отримав потужну гібридну модифікацію.

Bentley Flying Spur пройшов модернізацію та вийде на ринок у третьому кварталі нинішнього року. Про нього розповіли на сайті британського автовиробника.

Седан Bentley Flying Spur став схожим на споріднене купе Continental GT — отримав такі ж круглі фари та ширшу решітку радіатора, дизайн якої відрізняється, залежно від версії. Крім того, замінили бампери, ліхтарі та кришку багажника.

Bentley Flying Spur дебютував у плагін-гібридних версіях на 680 і 782 к. с. Фото: Bentley

На вибір доступні колісні диски діаметром до 22 дюймів. Крім того, в лінійку повернулася версія S із чорним декором замість хрому. Салон Bentley Flying Spur не зазнав змін – лише запропонували нові варіанти внутрішнього оздоблення.

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Новий Bentley Flying Spur дебютував у плагін-гібридних модифікаціях із 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором. У варіанті S вона розвиває 680 к. с. та 930 Н∙м, що дозволяє стартувати до сотні за 3,7 с і розвивати 307 км/год.

Для авто запропонували нові варіанти внутрішнього оздоблення Фото: Bentley

У версії Speed віддача становить 782 к. с. і 1000 Н∙м, що дає змогу розганятися до 100 км/год за 3,5 с. Плагін-гібрид здатен проїхати 80 км на електротязі. В арсеналі авто – спортивний диференціал, пневмопідвіска, керовані задні колеса та активні стабілізатори.

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