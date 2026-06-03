Свіжий дизайн і 780 сил: представлено новий флагманський Bentley (фото)
Презентовано новий Bentley Flying Spur. Розкішний седан змінився зовні та отримав потужну гібридну модифікацію.
Bentley Flying Spur пройшов модернізацію та вийде на ринок у третьому кварталі нинішнього року. Про нього розповіли на сайті британського автовиробника.
Седан Bentley Flying Spur став схожим на споріднене купе Continental GT — отримав такі ж круглі фари та ширшу решітку радіатора, дизайн якої відрізняється, залежно від версії. Крім того, замінили бампери, ліхтарі та кришку багажника.
На вибір доступні колісні диски діаметром до 22 дюймів. Крім того, в лінійку повернулася версія S із чорним декором замість хрому. Салон Bentley Flying Spur не зазнав змін – лише запропонували нові варіанти внутрішнього оздоблення.
Новий Bentley Flying Spur дебютував у плагін-гібридних модифікаціях із 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором. У варіанті S вона розвиває 680 к. с. та 930 Н∙м, що дозволяє стартувати до сотні за 3,7 с і розвивати 307 км/год.
У версії Speed віддача становить 782 к. с. і 1000 Н∙м, що дає змогу розганятися до 100 км/год за 3,5 с. Плагін-гібрид здатен проїхати 80 км на електротязі. В арсеналі авто – спортивний диференціал, пневмопідвіска, керовані задні колеса та активні стабілізатори.
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